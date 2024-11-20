Право голоса граждан РФ и Беларуси: Рийгикогу проголосовал по законопроекту об изменении Конституции

С другой стороны, канцлер признает, что если эти люди живут в Эстонии постоянно и их выселять никто не собирается, то почему бы им не решать вопросы местного уровня, которые никак не связаны с безопасностью.

Однако принимать решение об этом будет парламент: «Если народные избранники примут решение изменить этот порядок, а президент закон провозгласит, то так тому и быть», - сказала она.

Процедура изменения Конституции в срочном порядке

Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти три чтения в Рийгикогу.



Между первым и вторым должно быть не менее трех месяцев, а между вторым и третьем не менее одного месяца. Таким образом, Конституцию невозможно изменить раньше, чем в апреле 2025 года. Местные выборы состоятся в октябре 2025 года.

Для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов в время третьего чтения. Это означает, что за это процедурное решение должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.

Для принятия окончательного решения об изменении Конституции потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов. Финальное голосование проводится сразу после принятия решение об изменении Конституции в срочном порядке.