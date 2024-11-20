Сегодня Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии, который предусматривает прекращение права голоса граждан РФ и Беларуси на выборах в местные самоуправления.
Право голоса граждан РФ и Беларуси: Рийгикогу проголосовал по законопроекту об изменении Конституции
Законопроект 536 SE о внесении поправок в Конституцию Эстонии, составленный входящими в правительство социал-демократами, реформистами и «Ээсти 200», предусматривает, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран ЕС и граждане стран-членов НАТО.
Центристская партия выдвинула предложение отклонить законопроект в первом чтении. Против этого предложения проголосовали 79 депутатов, а за - семь, соответственно, законопроект будет рассматриваться далее во втором чтении.
Социал-демократы были ранее против изменения Конституции, однако под нажимом партнеров оказались вынуждены согласиться на компромисс, предусматривающий сохранение права голоса для обладателей серых паспортов.
«Правые партии хотели бы отнять право голоса у всех граждан третьих стран и неграждан. В ситуации, где среди правых политиков как от оппозиции, так и из коалиции, есть консенсус, мы можем лишь поступить ответственно и предложить конструктивное решение. Именно таковым является сохранение права голоса для неграждан», - заявлял ранее министр инфраструктуры, социал-демократ Владимир Свет, который предложил своей партии этот вариант.
Оппозиционные Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» предлагали исключить из списка избирателей людей без гражданства и граждан всех стран, с которыми у Эстонии нет соответствующего соглашения. Центристская партия выступила против любых изменений в сфере избирательного права.
Сейчас правом голоса на местных выборах обладают все постоянные жители Эстонии вне зависимости от гражданства, достигшие возраста 16 лет.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе, которая занимается конституционным надзором, заявила ранее в студии канала ETV, что нападение РФ на Украину и совершаемые россиянами ежедневно страшные военные преступления открыли в Эстонии множество старых ран и исторических травм. В Эстонии есть своя память о российской оккупации и она очень болезненная, поэтому последовала реакция.
С другой стороны, канцлер признает, что если эти люди живут в Эстонии постоянно и их выселять никто не собирается, то почему бы им не решать вопросы местного уровня, которые никак не связаны с безопасностью.
Однако принимать решение об этом будет парламент: «Если народные избранники примут решение изменить этот порядок, а президент закон провозгласит, то так тому и быть», - сказала она.
Процедура изменения Конституции в срочном порядке
Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти три чтения в Рийгикогу.
Между первым и вторым должно быть не менее трех месяцев, а между вторым и третьем не менее одного месяца. Таким образом, Конституцию невозможно изменить раньше, чем в апреле 2025 года. Местные выборы состоятся в октябре 2025 года.
Для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов в время третьего чтения. Это означает, что за это процедурное решение должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.
Для принятия окончательного решения об изменении Конституции потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов. Финальное голосование проводится сразу после принятия решение об изменении Конституции в срочном порядке.