После ликвидации Nordica сотни человек в Эстонии останутся без работы

В понедельник, 18 ноября, инвестор Ларс Туесен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании национальной авиакомпании Nordica. Совет директоров компании, оценив финансовую ситуацию, принял решение ликвидировать авиакомпанию и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).

Компания проинформировала всех своих сотрудников и партнеров, включая лизингодателей самолетов, о своем намерении подать заявление о банкротстве.

Как сообщает портал Rus.ERR, после ликвидации Nordica сотни человек останутся без работы: всего 579 сотрудников, из них 286 - в Эстонии. В том числе и руководитель компании Ремко Алтиус, зарплата которого составляла 25 000 евро в месяц.