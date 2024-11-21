Мария Захарова снова пытается обвинять Эстонию в том, чем постоянно занят действующий в РФ политический режим - провоцированием конфликтов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова вступила в заочный диалог с эстонскими политиками. Захарова не смогла без запинки прочитать заранее написанный ответ, на заранее же согласованный вопрос. На том же брифинге Захарова подтвердила удар ВС РФ по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.