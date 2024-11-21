Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова вступила в заочный диалог с эстонскими политиками. Захарова не смогла без запинки прочитать заранее написанный ответ, на заранее же согласованный вопрос. На том же брифинге Захарова подтвердила удар ВС РФ по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.
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МИД России ответил Маргусу Цахкна на идею отправить военных в Украину: «Это приведет к катастрофическим последствиям» (1)
На очередном брифинге официального представителя МИД РФ Мария Захарову попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.