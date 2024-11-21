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МИД России ответил Маргусу Цахкна на идею отправить военных в Украину: «Это приведет к катастрофическим последствиям» (1)

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Мария Захарова снова пытается обвинять Эстонию в том, чем постоянно занят действующий в РФ политический режим - провоцированием конфликтов.
Мария Захарова снова пытается обвинять Эстонию в том, чем постоянно занят действующий в РФ политический режим - провоцированием конфликтов. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова вступила в заочный диалог с эстонскими политиками. Захарова не смогла без запинки прочитать заранее написанный ответ, на заранее же согласованный вопрос. На том же брифинге Захарова подтвердила удар ВС РФ по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

На очередном брифинге официального представителя МИД РФ Мария Захарову попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», - 19 ноября процитировал Financial Times слова главы МИД Эстонии.

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