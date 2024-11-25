19 ноября 2024 года исполнилось уже 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как эти 1000 дней прошли для жителей Эстонии, и когда, по их мнению, закончится эта война?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Когда российские войска стояли у Киева, казалось, что все быстро закончится»: жители Эстонии о 1000 днях войны в Украине
24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.
После быстрого наступления российской армии украинским силам удалось остановить и отбросить противника, особенно на севере страны. На юге ВСУ также сумели вытеснить агрессора на левый берег Днепра. Летом 2024 года Украина даже провела успешную наступательную операцию на территории России в Курской области.
Однако значительная часть восточных регионов Украины, включая Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, остается под контролем России. Крым, в свою очередь, был оккупирован и аннексирован Москвой еще в марте 2014 года. Линия фронта фактически остается неизменной около двух лет, что эксперты характеризуют как войну на истощение.
Иван, строитель
В принципе, я мог предположить, что война продлится так долго, потому что войны быстро не заканчиваются. Эта война тоже быстро не закончится: еще год-полтора плюс-минус. Наиболее справедливое решение конфликта - оставить те границы, которые были после распада Советского Союза.
Очень трудно прошли эти 1000 дней. Когда это все началось, мне было 14 лет. Для меня это все кошмар и ужас. Я жертвовал деньги в поддержку Украины, у меня родственники на войне. Два брата вчера позвонили - один из них снова попал в госпиталь.
Наталья, работает в сфере туризма (Киев)
Не могла предположить, что война продлится так долго. Я очень надеялась, что она закончится за год. Эксперты говорят, что война еще продлится до лета 2025 года, и я очень сильно на это надеюсь. Наиболее справедливое решение конфликта - возвращение Украины в границах 1991 года.
Для меня эти 1000 дней прошли тяжело. Мне некуда прятаться - у меня возле дома нет бомбоубежища. Метро, возле которого я живу, открытое, поэтому я никуда не ухожу, сижу дома. У меня муж на фронте.
Валентина, пенсионерка
Надеялась, что война сейчас закончится. Я слежу за всем этим, очень хочется, чтоб все закончилось. Хотелось бы, чтобы была какая-то ничья. Главное, чтобы все закончилось, и не гибли люди с обеих сторон.
Слава богу, я не внутри конфликта, но все равно тяжело. У меня есть близкие и в Украине, и в России. У меня на войне погиб внучатый племянник. Материально никак не поддерживала Украину - я пенсионерка.
Герман, пастор в Нарве
Честно говоря, когда российские войска стояли у Киева, казалось, что все быстро закончится, но вот уже 1000 дней, и все продолжается. Есть надежды и ожидания, что обещания Дональда Трампа повлияют на окончание войны.
Нужно найти решение, которое устроило бы две стороны, чтобы дальше не дрались и не умирали люди. Возможно, разграничение по нынешней линии фронта.
Когда россияне брали Мариуполь, много людей оттуда проходило через нашу церковь, они выезжали со стороны России. Также мы посылали гуманитарную помощь в Украину.
Боюсь обвинять какую-то сторону. Я верю в Библию, а в ней говорится, что в последнее время будет идти народ на народ, царство на царство. Когда у людей не божьи ценности, а человеческие, то рано или поздно случаются конфликты.
Сергей, строитель
Не думал, что война столько продлится. Война есть война. Сколько еще продлится не знаю - может, месяца три-четыре. Есть такое предчувствие. Я за мир, а как и кто будет договариваться - решают политики.
Валерий, художник
Мог предположить, что война продлится так долго, потому что все мечтали и думали только о прибыли. В итоге получили только разруху. Война не закончится пока они всю Украину не разобьют. Путин не сдастся, Америка - тоже.
Для нас очень тревожно прошли эти 1000 дней. Не хотелось бы ядерной угрозы. Хочется жить спокойно. Нужно замять весь конфликт, не знаю, на каких условиях. Я бы бросил все, махнул рукой. Главное, чтобы помирились все.
Сергей, пенсионер
Предполагал, что война столько продлится. Украинцы все-таки защищаются, Европа и США помогают, поставляют оружие.
Многое зависит от того, какой политики будет придерживаться Дональд Трамп в отношении этого всего. Свое обещание перед выборами о прекращении войны за 24 часа он не выполнит, но без его участия не обойдется. Сложность еще в том, что Россия тоже закусила удила: на уступки территорий, которые она захватила и присоединила в свой состав, не пойдет. Это упрямство тоже будет затягивать время.
Все равно Донбасс будет противостоять Украине. Если только он останется в составе России, я думаю, это было бы справедливо. С другой стороны, у большинства стран другое мнение - хотят вернуть Украине Донбасс и Крым. Но Донбасс и Крым все равно не захочет обратно в Украину, так как снова будут противостояния.
Я часто смотрю мнения по поводу войны в интернете и по телевидению. Переживаю, хочется, чтобы это все поскорее закончилось. В Украине у меня тоже есть знакомые, я там бывал когда-то. Мне жалко там людей. По возможности оказывал поддержку, делал пожертвования.
Марианна, ученица
Я надеюсь, что война скоро закончится, потому что уверенна, что ни у одной, ни у другой страны почти не осталось ресурсов на это.