ОПРОС НЕДЕЛИ «Когда российские войска стояли у Киева, казалось, что все быстро закончится»: жители Эстонии о 1000 днях войны в Украине

Когда россияне брали Мариуполь, много людей оттуда проходило через нашу церковь, они выезжали со стороны России. Также мы посылали гуманитарную помощь в Украину.

Боюсь обвинять какую-то сторону. Я верю в Библию, а в ней говорится, что в последнее время будет идти народ на народ, царство на царство. Когда у людей не божьи ценности, а человеческие, то рано или поздно случаются конфликты.

Сергей, строитель

Сергей. Фото: Константин Седнев.

Не думал, что война столько продлится. Война есть война. Сколько еще продлится не знаю - может, месяца три-четыре. Есть такое предчувствие. Я за мир, а как и кто будет договариваться - решают политики.

Валерий, художник

Валерий. Фото: Кон

Мог предположить, что война продлится так долго, потому что все мечтали и думали только о прибыли. В итоге получили только разруху. Война не закончится пока они всю Украину не разобьют. Путин не сдастся, Америка - тоже.

Для нас очень тревожно прошли эти 1000 дней. Не хотелось бы ядерной угрозы. Хочется жить спокойно. Нужно замять весь конфликт, не знаю, на каких условиях. Я бы бросил все, махнул рукой. Главное, чтобы помирились все.

Сергей, пенсионер

Сергей. Фото: Константин Седнев.

Предполагал, что война столько продлится. Украинцы все-таки защищаются, Европа и США помогают, поставляют оружие.