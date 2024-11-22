С приходом холодов значительно возрастает риск столкновения с дикими животными

По данным Департамента транспорта, на государственных дорогах Эстонии ежегодно фиксируется около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Средний ущерб от столкновения с животным на транспортном средстве составил 2870 евро, что превышает среднюю сумму убытков по добровольному дорожному страхованию.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортных средств страховой компании If Kindlustus, наиболее часто происходят столкновения с косулями. «Они составляют более 70 процентов всех столкновений с крупными дикими животными. Однако наиболее опасными являются столкновения с лосями», – сказал Круус.

«При столкновении автомобиля с диким животным, как правило, погибает само животное, однако в подобных авариях также бывают пострадавшие или даже погибшие люди. Кроме физических травм, такие аварии могут вызвать у многих людей глубокую эмоциональную травму. В результате столкновений с дикими животными автомобили получают значительные повреждения или даже признаются подлежащими списанию», – пояснил Круус.

«В течение последних четырех лет мы совместно с Эстонским обществом охотников изучаем, насколько светоотражающие барьеры могут снизить количество столкновений с дикими животными. Первые результаты очень обнадеживают, и мы продолжим изучение влияния светоотражающих барьеров», - отметил он.

В 2023 году произошло 4118 столкновений с животными в Эстонии, а несколько сотен – за пределами страны. Из всех столкновений в Эстонии 19% произошли в Харьюмаа, 13% – в Тартумаа, 10% – в Пярнумаа, 8% – в Сааремаа, 7% – в Ляэнемаа, 6% – в Рапламаа, Вырумаа и Вильяндимаа, 5% – в Валгамаа, 4% – в Пылвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, 3% – в Ида-Вирумаа и 2% – в Хийумаа.