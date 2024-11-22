Согласно анализу Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), количество столкновений с дикими животными в октябре увеличивается на 60% по сравнению с сентябрем, и число таких случаев остается высоким до января.
С приходом холодов значительно возрастает риск столкновения с дикими животными
С октября по январь ежедневно фиксируется в среднем 15 случаев, связанных с добровольным страхованием транспортных средств (каско), тогда как в остальные месяцы соответствующий средний показатель составляет 8–10 случаев в день.
По словам руководителя отдела предотвращения ущерба Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Юлли Рейметс, риск столкновений с дикими животными значительно возрастает с наступлением минусовых температур и появлением снега.
«После длительной теплой осени с наступлением холодной погоды поведение косуль и лосей, а также их предпочтения в выборе пищи начинают изменяться. Например, косули собираются в зимние стада, которые могут насчитывать до десяти особей. Если на обочине дороги замечено движение, водителям следует проявить особую осторожность. Если у обочины заметно движение, животных может быть больше, чем видно на первый взгляд», – подчеркнула Рейметс.
Рейметс отметила, что дикие животные способны правильно оценивать скорость движения только до 50 километров в час.
«Не стоит ожидать, что животные сами станут избегать автомобиля, движущегося на высокой скорости. При выборе скорости движения следует учитывать, что осенние сумерки и дожди значительно снижают видимость. Зимние погодные и дорожные условия ухудшают управляемость автомобилем и увеличивают тормозной путь», – добавила Рейметс.
В прошлом году было зафиксировано 4326 столкновений с дикими животными, а общий ущерб по каско (добровольному страхованию транспортного средства) составил 12 миллионов евро. Поскольку не все автомобили имеют страховку каско, реальное количество аварий может быть выше.
По данным Департамента транспорта, на государственных дорогах Эстонии ежегодно фиксируется около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Средний ущерб от столкновения с животным на транспортном средстве составил 2870 евро, что превышает среднюю сумму убытков по добровольному дорожному страхованию.
По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортных средств страховой компании If Kindlustus, наиболее часто происходят столкновения с косулями. «Они составляют более 70 процентов всех столкновений с крупными дикими животными. Однако наиболее опасными являются столкновения с лосями», – сказал Круус.
«При столкновении автомобиля с диким животным, как правило, погибает само животное, однако в подобных авариях также бывают пострадавшие или даже погибшие люди. Кроме физических травм, такие аварии могут вызвать у многих людей глубокую эмоциональную травму. В результате столкновений с дикими животными автомобили получают значительные повреждения или даже признаются подлежащими списанию», – пояснил Круус.
«В течение последних четырех лет мы совместно с Эстонским обществом охотников изучаем, насколько светоотражающие барьеры могут снизить количество столкновений с дикими животными. Первые результаты очень обнадеживают, и мы продолжим изучение влияния светоотражающих барьеров», - отметил он.
В 2023 году произошло 4118 столкновений с животными в Эстонии, а несколько сотен – за пределами страны. Из всех столкновений в Эстонии 19% произошли в Харьюмаа, 13% – в Тартумаа, 10% – в Пярнумаа, 8% – в Сааремаа, 7% – в Ляэнемаа, 6% – в Рапламаа, Вырумаа и Вильяндимаа, 5% – в Валгамаа, 4% – в Пылвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, 3% – в Ида-Вирумаа и 2% – в Хийумаа.