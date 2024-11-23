Если для большинства из нас посещение туалета в течение рабочего дня является обычным делом, то для некоторых работающих жителей Эстонии это огромная проблема, поскольку их начальник зорко следит и подсчитывает, кто, когда и как долго отлучался по нужде. А потом шлет своим подчиненным гневные письма, в которых отчитывает за слишком частое посещение туалета. А иногда даже грозится оштрафовать их за это.
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Добро пожаловать в ад: жители Эстонии жалуются на начальников, контролирующих их походы в туалет
Трудовая инспекция подтверждает, что, действительно, к ним периодически поступают и письма, и звонки от жителей Эстонии с подобными жалобами.