По сообщению датской вещательной компании DR, якорь китайского судна, находившегося рядом с местом обрыва подводных кабелей, выглядит поврежденным, пишет Rus.ERR.
СМИ: якорь китайского судна, замеченного рядом с местом обрыва кабелей, выглядит поврежденным
При этом подчеркивается, что возможное повреждение якоря не доказывает, что именно китайское судно стало причиной обрыва кабелей.
Съемочная группа DR в четверг днем сняла китайское судно Yi Peng 3, стоящее на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией.
«На кадрах видно, что части якоря погнуты. Однако трудно сказать, когда и почему это произошло», - сказал аналитик Копенгагенского университета Йенс Венцель Кристофферсен.