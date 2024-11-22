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СМИ: якорь китайского судна, замеченного рядом с местом обрыва кабелей, выглядит поврежденным

Редактор: rus.postimees.ee
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Датские СМИ сообщили, что якорь китайского судна, находившегося рядом с местом обрыва подводных кабелей, выглядит поврежденным.
Датские СМИ сообщили, что якорь китайского судна, находившегося рядом с местом обрыва подводных кабелей, выглядит поврежденным. Фото: MIKKEL BERG PEDERSEN

По сообщению датской вещательной компании DR, якорь китайского судна, находившегося рядом с местом обрыва подводных кабелей, выглядит поврежденным, пишет Rus.ERR.

При этом подчеркивается, что возможное повреждение якоря не доказывает, что именно китайское судно стало причиной обрыва кабелей.

Съемочная группа DR в четверг днем сняла китайское судно Yi Peng 3, стоящее на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией.

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«На кадрах видно, что части якоря погнуты. Однако трудно сказать, когда и почему это произошло», - сказал аналитик Копенгагенского университета Йенс Венцель Кристофферсен.

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