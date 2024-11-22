Уполномоченная по правам человека в РФ, генерал-майор МВД Татьяна Москалькова надеется на вмешательство иностранных правозащитников в вопрос изменения Конституции Эстонии, которое лишит граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.
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Москва заинтересовалась изменением Конституции Эстонии и поддерживает критиков поправок
Второй день подряд официальные лица РФ комментируют действия политиков Эстонии. После Марии Захаровой, которая в четверг комментировала заявления министра иностранных дел Маргуса Цахкна, слово взяла Татьяна Москалькова. Она занимает пост уполномоченной по правам человека при президенте РФ Путине.