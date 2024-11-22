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Москва заинтересовалась изменением Конституции Эстонии и поддерживает критиков поправок

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Татьяна Москалькова (слева) в 2023 году встречалась с лидером одной из стран НАТО, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Анкара. В ноябре 2024 года Москалькову обеспокоило изменение Конституции Эстонии.
Татьяна Москалькова (слева) в 2023 году встречалась с лидером одной из стран НАТО, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Анкара. В ноябре 2024 года Москалькову обеспокоило изменение Конституции Эстонии. Фото: AFP / Scanpix

Уполномоченная по правам человека в РФ, генерал-майор МВД Татьяна Москалькова надеется на вмешательство иностранных правозащитников в вопрос изменения Конституции Эстонии, которое лишит граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

Второй день подряд официальные лица РФ комментируют действия политиков Эстонии. После Марии Захаровой, которая в четверг комментировала заявления министра иностранных дел Маргуса Цахкна, слово взяла Татьяна Москалькова. Она занимает пост уполномоченной по правам человека при президенте РФ Путине.

Юриста-милиционера и генерала МВД беспокоит законопроект, который предполагает изменение Конституции Эстонии для недопущения россиян и белорусов до голосования на местных выборах.

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