Москва заинтересовалась изменением Конституции Эстонии и поддерживает критиков поправок

Второй день подряд официальные лица РФ комментируют действия политиков Эстонии. После Марии Захаровой, которая в четверг комментировала заявления министра иностранных дел Маргуса Цахкна, слово взяла Татьяна Москалькова. Она занимает пост уполномоченной по правам человека при президенте РФ Путине.