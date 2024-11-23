Живущая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова: «К моим родителям пришли силовики»

Как сообщила в telegram-канале «Активатика» сама Евгения Чирикова, с обыском силовики пришли около 6.30 утра в квартиру, где она не живет уже 26 лет. Родители Чириковой проходят свидетелями по делам о «фейках об армии» и «терроризме», который Коптевский суд хочет объединить.

Сама Евгения связывает обыск с выходом фильма «Узники», который рассказывает о похищенных российскими силовиками мирных жителях Украины, а также с выступлениями про террор на оккупированных территориях на форумах в Праге и Братиславе.

12 ноября Коптевский суд Москвы вынес решение об обыске в квартире, где живут родители Евгении. Решение должно вступить в силу только 28 ноября, однако силовики пришли, не дожидаясь этой даты.

Тот же суд 14 ноября разрешил заочно арестовать Евгению Чирикову по делу о «фейках». Активистку уже заочно арестовывали в апреле 2024 года за участие в февральском Форуме свободной России. Тогда решение вынес Сыктывкарский суд, который заочно арестовал на два месяца и других участников форума.

«Я считаю, что это месть путинского режима за то, что наша команда медиа проекта "Активатика" выпустила фильм "Узники" про гражданских украинцев, которых похищали путинские силовики на оккупированных территориях, пытали и отправляли в российские концлагеря, - сообщила Евгения Чирикова. - К сожалению, моим родителям мстят за мою деятельность, за то, что наша команда "Активатика" распространила информацию о терроре на оккупированной территории и об украинских гражданских узниках в российских концлагерях».

Одновременно, пишет Чирикова, доноры отказали в дальнейшей поддержке медиа проектов «Активатика».