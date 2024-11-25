СМИ: Россия готовится наступать на Запорожье. В прорыв отправят 130 тысяч солдат

Российская армия готовится наступать на Запорожье, сообщает The Economist со ссылкой на украинскую разведку. Крупный промышленный центр находится в 30 километрах от линии фронта.

Дата начала операции не называется, но источники издания утверждают, что в ней могут быть задействованы до 130 тысяч российских военнослужащих.

С началом осени войска РФ усилили бомбардировки Запорожья ракетами и управляемыми бомбами, разрушив в городе 1500 зданий. Также ожила линия фронта, где снова усилились обстрелы.

«В 2023 году, во время провального контрнаступления Украины, каждый квадратный метр этой земли был предметом мировых новостей. Теперь русские наступают, и гораздо меньше людей обращают на это внимание», - отмечает The Economist

«Это происходит, - сказал журналистам 36-летний пехотинец из 65-й бригады ВСУ. - Вы можете это видеть. Они идут, ползут. Ползут, вверх и вниз, пытаясь найти любой путь».

Запорожье имеет стратегическое значение для Украины. Это один из трех оставшихся центров тяжелой промышленности, который критически важен для выживания Украины как государства, отмечает The Economist. С 2022 года Россия объявила об аннексии всей Запорожской области, на тот момент контролируя только треть территории этого региона Украины.

Полковник ВСУ Алексей Хильченко заявил изданию, что на первом этапе штурма города войска РФ планировали задействовать две дивизии (20-30 тысяч солдат), однако половину из них пришлось перенаправить в Курскую область для отражения украинского наступления там.

«Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым», - сказал The Economist о ситуации в Запорожской области командир батальона 118-й бригады ВСУ с позывным «Лемберг».

В настоящее время ВСУ возводят новые оборонительные линии вокруг Запорожья. Помимо инженерных заграждений идет минирование полей.

Война России против Украины продолжается уже 1006 дней.