Владимир Путин готов обсуждать гарантии безопасности для Киева. ВС РФ могут выйти из Харьковской и Николаевской областей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Reuters: Путин готов на переговоры с Киевом, включая гарантии безопасности и частичный вывод войск
Путин готов обсуждать с Трампом условия соглашения о прекращении огня в Украине, но настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО. Об этом 20 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на пять источников, знакомых с планами Кремля.
«Пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта, - сообщает агентство в среду. - Россия также может быть открыта для диалога о выводе войск с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях на севере и юге Украины, заявили двое официальных лиц».
Reuters напоминает, как ранее в ноябре Путин дал понять, что опасается кратковременного перемирия, которое позволит Западу перевооружить Украину.
Источники информагентства отмечают, что разрешение США использовать дальнобойное оружие Запада для ударов по объектам на территории РФ «может задержать любое урегулирование и ужесточить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии настаивают на большей части Украины».
«Если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявили два источника, Россия продолжит сражаться», - сказано в сообщении Reuters.
Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг сказал Reuters, что его шеф – «единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны и прекращением убийств».
После победы Трампа на президентских выборах в США американские СМИ сообщали, что Трамп якобы поговорил с Путиным, чтобы обсудить условия перемирия в Украине. В Кремле эти сообщения опровергали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не успокоится, пока каждый российский солдат не будет изгнан с ее территории в границах, которые страна получила после распада Советского Союза в 1991 году, хотя высшие генералы США публично заявили, что это очень амбициозная цель, отмечает Reuters.
При этом несмотря на то, что Россия не согласна на вступление Украины в НАТО или присутствие войск НАТО на украинской земле, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, рассказал пяти нынешних и бывших российских чиновников. Вместе с тем Кремль может попытаться настоять на согласии Киева ограничить численность своих вооруженных сил и обязательство не ограничивать использование русского языка.
На вопрос Reuters о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения весны 2022 года, который обсуждался в Стамбуле.
«Согласно этому проекту, копию которого видел Reuters, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США», - утверждает информагентство.
Один из российских чиновников заявил журналистам, что соглашения не будет, пока Украина не получит гарантии безопасности.
«Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды приведет Запад к возможной прямой конфронтации с Россией», - завершается публикация.
19 ноября Financial Times опубликовала позицию главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который заявил о том, что «европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину», чтобы подкрепить «любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом».
В настоящее время Россия контролирует 18% Украины, включая весь Крым, 80% Донбасса (Донецкая и Луганская области) и более 70% Запорожской и Херсонской областей. ВСРФ также занимают чуть менее 3% Харьковской области и часть Николаевской области.
В общей сложности Россия контролирует более чем 110 000 кв. км украинской территории. Украина же удерживает около 650 кв. км в Курской области России, подсчитали журналисты Reuters.
«Очень важные два месяца впереди. Путин, не оглядываясь на потери, будет двигаться вперед, Зеленский будет упираться. В США это понимают, поэтому решили Зеленскому помочь, чтобы он вступал в переговоры на более-менее равных условиях», - ранее сказал Rus.Postimees политолог Дмитрий Орешкин.
«Нас ждут тяжелые два месяца. Не знаю, можно ли их назвать решающими, но в любом случае, они будут очень важными», - отметил в свою очередь председатель Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Калев Стойческу.
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