Reuters: Путин готов на переговоры с Киевом, включая гарантии безопасности и частичный вывод войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не успокоится, пока каждый российский солдат не будет изгнан с ее территории в границах, которые страна получила после распада Советского Союза в 1991 году, хотя высшие генералы США публично заявили, что это очень амбициозная цель, отмечает Reuters.

При этом несмотря на то, что Россия не согласна на вступление Украины в НАТО или присутствие войск НАТО на украинской земле, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, рассказал пяти нынешних и бывших российских чиновников. Вместе с тем Кремль может попытаться настоять на согласии Киева ограничить численность своих вооруженных сил и обязательство не ограничивать использование русского языка.

На вопрос Reuters о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения весны 2022 года, который обсуждался в Стамбуле.

«Согласно этому проекту, копию которого видел Reuters, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США», - утверждает информагентство.

Один из российских чиновников заявил журналистам, что соглашения не будет, пока Украина не получит гарантии безопасности.

«Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды приведет Запад к возможной прямой конфронтации с Россией», - завершается публикация.