Вдоль побережья Эстонии ходят сразу несколько кораблей «теневого флота» России

Правительство Великобритании 25 ноября расширило санкционный список кораблей, которые позволяют России обходить запрет на экспорт нефти. Это самый крупный пакет санкций, введенных Лондоном против танкеров и грузовых судов, используемых Россией для обхода нефтяного эмбарго и других штрафных мер в отношении экспортных товаров, чтобы финансировать продолжающуюся войну против Украины, заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.