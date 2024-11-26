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Вдоль побережья Эстонии ходят сразу несколько судов «теневого флота» России

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Нефтяной танкер стоит в Финском заливе недалеко от порта Санкт-Петербург на фоне небоскреба компании «Газпром», 2023 год.
Нефтяной танкер стоит в Финском заливе недалеко от порта Санкт-Петербург на фоне небоскреба компании «Газпром», 2023 год. Фото: AP / Scanpix

На момент публикации правительством Великобритании нового списка из трех десятков плавсредств, которые помогают России обходить санкции, у берегов Эстонии находилось несколько судов этого выявленного «теневого флота» Москвы. Rus.Postimees к ним присмотрелся.

Правительство Великобритании 25 ноября расширило санкционный список судов, которые позволяют России обходить запрет на экспорт нефти. Это самый крупный пакет санкций, введенных Лондоном против танкеров и грузовых судов, используемых Россией для обхода нефтяного эмбарго и других штрафных мер в отношении экспортных товаров, чтобы финансировать продолжающуюся войну против Украины, заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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