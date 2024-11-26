На момент публикации правительством Великобритании нового списка из трех десятков плавсредств, которые помогают России обходить санкции, у берегов Эстонии находилось несколько судов этого выявленного «теневого флота» Москвы. Rus.Postimees к ним присмотрелся.
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Вдоль побережья Эстонии ходят сразу несколько судов «теневого флота» России
Правительство Великобритании 25 ноября расширило санкционный список судов, которые позволяют России обходить запрет на экспорт нефти. Это самый крупный пакет санкций, введенных Лондоном против танкеров и грузовых судов, используемых Россией для обхода нефтяного эмбарго и других штрафных мер в отношении экспортных товаров, чтобы финансировать продолжающуюся войну против Украины, заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.