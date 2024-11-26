Сегодня спасатели вышли на пикет перед зданием МВД, поскольку выступают против плана руководства Спасательного департамента ввести 12-часовые смены два раза в месяц. Более 1200 спасателей подписали петицию, которая будет передана руководству Спасательного департамента.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ «Разве такое уместно для "Работодателя мечты"»? Спасатели вышли на пикет перед зданием МВД
Спасатели утверждают, что предлагаемое сейчас изменение графика работы приведет к сокращению доходов спасателей и ухудшению условий жизни их семей.