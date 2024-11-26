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Фото и видео «Разве такое уместно для "Работодателя мечты"»? Спасатели вышли на пикет перед зданием МВД

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Сегодня спасатели вышли на пикет перед зданием МВД, поскольку выступают против плана руководства Спасательного департамента ввести 12-часовые смены два раза в месяц. Более 1200 спасателей подписали петицию, которая будет передана руководству Спасательного департамента.

Спасатели утверждают, что предлагаемое сейчас изменение графика работы приведет к сокращению доходов спасателей и ухудшению условий жизни их семей.

«Кроме того, работа в сокращенном составе в ночное время увеличит риски. Разве такое отношение уместно для заботливого, дружелюбного к семьям учреждения, удостоенного титула "Работодатель мечты"?! Невозможно согласиться с утверждением нашего генерального директора, что предлагаемое изменение окажет очень незначительное негативное влияние на спасателей», - говорится в петиции.

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