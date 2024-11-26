Фото и видео «Разве такое уместно для "Работодателя мечты"»? Спасатели вышли на пикет перед зданием МВД

Спасатели утверждают, что предлагаемое сейчас изменение графика работы приведет к сокращению доходов спасателей и ухудшению условий жизни их семей.

«Кроме того, работа в сокращенном составе в ночное время увеличит риски. Разве такое отношение уместно для заботливого, дружелюбного к семьям учреждения, удостоенного титула "Работодатель мечты"?! Невозможно согласиться с утверждением нашего генерального директора, что предлагаемое изменение окажет очень незначительное негативное влияние на спасателей», - говорится в петиции.