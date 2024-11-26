С 9 декабря новым заместителем генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса в административной сфере станет Теэле Тохвер, сообщает Rus.ERR.
Новый заместитель гендиректора Спасательного департамента будет получать солидную зарплату
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
В новой должности чиновница будет зарабатывать 5500 евро в месяц.
В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что после ухода с должности предыдущего заместителя гендиректора Андреаса Анвельта 20 сентября был проведен открытый конкурс, в котором участвовали 11 кандидатов. Победителем признали Теэле Тохвер, ранее работавшую как в частном секторе, так и на государственной службе.