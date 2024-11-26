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Новый заместитель гендиректора Спасательного департамента будет получать солидную зарплату

Редактор: rus.postimees.ee
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Наличные деньги
Наличные деньги Фото: Shutterstock

С 9 декабря новым заместителем генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса в административной сфере станет Теэле Тохвер, сообщает Rus.ERR.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

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В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что после ухода с должности предыдущего заместителя гендиректора Андреаса Анвельта 20 сентября был проведен открытый конкурс, в котором участвовали 11 кандидатов. Победителем признали Теэле Тохвер, ранее работавшую как в частном секторе, так и на государственной службе.

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