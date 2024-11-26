Новый заместитель гендиректора Спасательного департамента будет получать солидную зарплату

Фото и видео ⟩ «Разве такое уместно для "Работодателя мечты"»? Спасатели вышли на пикет перед зданием МВД

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что после ухода с должности предыдущего заместителя гендиректора Андреаса Анвельта 20 сентября был проведен открытый конкурс, в котором участвовали 11 кандидатов. Победителем признали Теэле Тохвер, ранее работавшую как в частном секторе, так и на государственной службе.