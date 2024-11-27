Журналист Аукон: молодым нарвитянам надоела старая гвардия, эстонским партиям пора прийти в город

- Это вопрос к руководству политических партий. Я не понимаю, почему они долгое время оставляли Нарву без внимания. Где все остальные политические силы, почему даже у социал-демократов не получается создать там партийную ячейку, почему та же Катри Райк должна идти на выборы каждый раз по списку имени самой себя?

На Rus.Postimees было вот опубликовано мнение Даниила Куракина. Он пишет, что да, есть партия «Ээсти 200». Но в Нарвском горсобрании она представлена только одним депутатом, господином Ларченко. И все. Я думаю, что если партии хотят успеть в последний вагон уходящего поезда, то они прямо сейчас должны постараться выстроить в Нарве хоть какую-то свою структуру.

Когда общаешься с нарвитянами, особенно с молодыми, приходишь к мысли, что они по-другому смотрят на вещи. Им тоже надоела старая гвардия у власти, они тоже хотели бы проголосовать за кого-то другого, но сейчас они просто не понимают, за кого.