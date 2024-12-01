ИСТОРИЯ Как большевики пытались свергнуть республику и что происходило тогда в Ласнамяэ

Воздушная погоня

Одним из объектов мятежников был располагавшийся в Ласнамяэ аэродром. Часть зданий комплекса до сих пор сохранилась и находится на улице Вана-Куули; о самом аэродроме мы уже рассказывали прежде. Отряд из 13 человек направился в сторону аэродрома ранним утром с конспиративной квартиры на Нарвском шоссе. В районе Русалки они столкнулись с двумя пограничниками: один был убит на месте, второго взяли в плен. Большевики захватили полицейский участок, откуда забрали оружие и направились в Ласнамяэ.

Одним из объектов нападения был аэродром в Ласнамяэ. Многие здания комплекса сохранились до сих пор. Вид на аэродром зимой, 1920-е годы. Фото: Собрание Таллиннского городского музея

Военный аэродром в Ласнамяэ удалось захватить благодаря предателю: им стал моторист Альфред Каат. Когда коммунисты ворвались в помещение, где спали военные летчики и другой персонал, то, в отличие от казарм Тонди, не стали открывать стрельбу по спящим. На то было несколько причин. Во-первых, им предложили перейти на сторону мятежников и часть солдат это сделала. Во-вторых, военная авиация могла сыграть важную роль и, вероятно, мятежники не хотели убить кого-то из пилотов или ключевых механиков, способных поднять самолеты в воздух.

Связи с городом не было и одного из мятежников отправили в центр города, где он был арестован. Тогда коммунисты решили поднять самолеты и оценить ситуацию в городе с высоты птичьего полета, однако этому воспрепятствовал стоявший тем утром туман.