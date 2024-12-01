1 декабря 1924 года случилось одно из самых знаковых событий в истории межвоенной Эстонии - провалившаяся попытка большевистского государственного переворота. Наряду с другими локациями несколько целей террористов-большевиков располагались и в столичном районе Ласнамяэ.
ИСТОРИЯ ⟩ Как большевики пытались свергнуть республику и что происходило тогда в Ласнамяэ
Большевистское движение было активно в Эстонии еще во времена Российской империи. Основными его центрами были крупные таллиннские заводы «Двигатель» и целлюлозно-бумажный комбинат в Ласнамяэ, а также целый ряд промышленных предприятий в Копли: Русско-Балтийский судостроительный завод, Балтийская мануфактура, машиностроительный завод «Франц Крулль», «Главные железные дороги» и другие. Естественно, революционеры находились под пристальным вниманием царской полиции.
После обретения независимости в 1918 году и окончания Освободительной войны в 1920 году мощь рабочего движения угасла, но вовсе не сошла на нет в полной мере. В начале 1920-х большая часть промышленных предприятий Таллинна переживала не лучшие времена, другой работы не было, а социальные проблемы увеличивались.
Неудивительно, что в такой обстановке коммунистические идеи находили отклик у части жителей города. Если при старом режиме большевики были в оппозиции к власти, то теперь эстонские большевики стали прямыми агентами Советской России - оттуда шло финансирование и велась координация деятельности партии в Эстонии. Ситуацию несколько смягчила земельная реформа - у людей появилось больше возможностей работать на своей земле и обеспечивать семью.
Органам удавалось пресекать нелегальную деятельность большевиков: регулярно проходили крупные судебные процессы. В ноябре 1924 года завершился крупнейший из них - из 149 обвиняемых 39 были приговорены к пожизненной каторге, а Яан Томп - к смертной казни. Стоит отметить, что не вся деятельность Коммунистической партии Эстонии была запрещена полностью: отдельные коммунисты вполне законно были избраны в первые созывы Рийгикогу.
Декабрьская жара
Именно на этом фоне 1 декабря 1924 года молодая Эстонская Республика столкнулась с самым большим в своей истории с момента окончания Освободительной войны вызовом: попыткой большевистского государственного переворота. Акция долго готовилась в сотрудничестве советского руководства и эстонских коммунистов.
Часть агентов заслали из России, другие были законспирированы в Эстонии. Всего в перевороте непосредственно участвовало около 300 большевиков. Мятежники планировали захватить ряд государственных учреждений, провозгласить марионеточную просоветскую республику, а после обратиться за помощью к советам, чтобы войска Красной армии перешли границу и поддержали госпереворот.
Операции начались в 5 утра. В первую очередь мятежники планировали захватить военное училище Тонди. Атаку на спящих кадетов удалось отбить, но в результате перестрелки погибли четыре кадета. Больших успехов не удалось достичь и в попытках застать врасплох военных в казармах в районе Юхкентали.
Тем не менее, мятежники ненадолго захватили главпочтамт-телеграф (располагавшийся тогда на углу улиц Вене и Аптеэги, где сейчас находится одноименный отель) и два железнодорожных вокзала: Балтийский и Таллинн-Вяйке. Помимо этого были предприняты попытки захватить замок Тоомпеа и военное министерство на улице Пикк (сейчас там работает министерство внутренних дел).
В перестрелках пострадало несколько десятков военных и полицейских, убиты были 21 человек в форме и еще пятеро гражданских. В течение дня правительственные войска сумели организоваться и отбить все захваченные объекты. Все эти драматические события наглядно показаны в эстонском художественном фильме «Декабрьская жара» (Detsembrikuumus, 2008).
Воздушная погоня
Одним из объектов мятежников был располагавшийся в Ласнамяэ аэродром. Часть зданий комплекса до сих пор сохранилась и находится на улице Вана-Куули; о самом аэродроме мы уже рассказывали прежде. Отряд из 13 человек направился в сторону аэродрома ранним утром с конспиративной квартиры на Нарвском шоссе. В районе Русалки они столкнулись с двумя пограничниками: один был убит на месте, второго взяли в плен. Большевики захватили полицейский участок, откуда забрали оружие и направились в Ласнамяэ.
Военный аэродром в Ласнамяэ удалось захватить благодаря предателю: им стал моторист Альфред Каат. Когда коммунисты ворвались в помещение, где спали военные летчики и другой персонал, то, в отличие от казарм Тонди, не стали открывать стрельбу по спящим. На то было несколько причин. Во-первых, им предложили перейти на сторону мятежников и часть солдат это сделала. Во-вторых, военная авиация могла сыграть важную роль и, вероятно, мятежники не хотели убить кого-то из пилотов или ключевых механиков, способных поднять самолеты в воздух.
Связи с городом не было и одного из мятежников отправили в центр города, где он был арестован. Тогда коммунисты решили поднять самолеты и оценить ситуацию в городе с высоты птичьего полета, однако этому воспрепятствовал стоявший тем утром туман.
Вскоре на место прибыли эстонские войска, отбившие аэродром. Двум мятежникам удалось бежать на самолетах, которыми под дулом пистолета управляли эстонские пилоты. Один из самолетов из-за поломки совсем немного не долетел до границы и приземлился под Нарвой.
Находившийся на его борту мятежник Рообах попытался добраться до границы пешком, но был застрелен на реке Нарва. Моторист Каат сумел приземлиться в Ленинградской области - он нашел свой конец во время сталинских репрессий в 1938 году. Та же судьба постигла и нескольких бежавших в Россию заметных коммунистов, в том числе Яана Анвельта.
Путч был подавлен к 10 часам утра 1 декабря. После подавления мятежа в стране объявили военное положение. Решением военно-полевого суда казнили 97 человек, среди них несколько военных, не оказавших надлежащего сопротивления коммунистам.
Несколько коммунистов скрывалось четыре дня на хуторе Тупси, расположенном на границе современных Ласнамяэ и Пирита. 5 декабря в перестрелке с полицией там погиб молодой коммунист Арнольд Соммерлинг, в честь которого в советские годы был назван известный рыболовецкий совхоз в Виймси. Впрочем, это уже совсем другая история.