Галерея Пробная поездка на трамвае в порт вызвала в Таллинне настоящий ажиотаж

В 12 часов в пятницу на улице Лайкмаа в центре Таллинна собралось небывалое количество народу: прохожие любопытствовали, фотографы щелкали затворами фотоаппаратов, журналисты пытались сосчитать количество городских чиновников и предпринимателей на один квадратный метр и все время сбивались. Событие и в самом деле было знаменательным: торжественное открытие новой трамвайной линии и, главное, пробная поездка.