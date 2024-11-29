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Галерея Пробная поездка на трамвае в порт вызвала в Таллинне настоящий ажиотаж

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В 12 часов в пятницу на улице Лайкмаа в центре Таллинна собралось небывалое количество народу: прохожие любопытствовалифотографы щелкали затворами фотоаппаратов, журналисты пытались сосчитать количество городских чиновников и предпринимателей на один квадратный метр и все время сбивались. Событие и в самом деле было знаменательным: торжественное открытие новой трамвайной линии и, главноепробная поездка.

Rus.Postimees постоянно информировал своих читателей о ходе строительства, поэтому сегодня нам предстояло увидеть, насколько точно реализованы планы, и понять, удобно ли расположены остановки, как будут чувствовать себя пассажиры на довольно крутых поворотах.

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