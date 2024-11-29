Китай заявил о готовности сотрудничать в расследовании разрыва кабелей связи в Балтийском море

Подводный кабель C-Lion1 длиной около 1200 км был поврежден в ночь с 17 на 18 ноября в особой экономической зоне Швеции. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу, он проложен по тому же маршруту, что и российский газопровод «Северный поток». Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

В тот же день в шведских водах оборвался кабель связи между Швецией и Литвой.

В инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в районе произошедшего ЧП.

В четверг Швеция направила официальный запрос в Китай о сотрудничестве по выяснению инцидентов.

«Китай готов сотрудничать с соответствующими странами, чтобы выяснить правду. В настоящее время Китай и Швеция поддерживают тесную связь по этому вопросу», - заявила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Yi Peng 3 в настоящее время стоит на якоре в проливе Каттегат между Швецией и Данией.