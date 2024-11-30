С сегодняшнего дня, 30 ноября, граждане Эстонии могут приехать в Китай без визы. Rus.Postimees узнал у посольства КНР в Таллинне, зачем Пекин принял такое решение, кого без виз все-таки не впустят и причем тут диверсии на Балтике, безвиз Беларуси для эстонцев и антироссийские санкции.
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Посольство Китая о безвизе для граждан Эстонии: «Цель – способствовать обменам между людьми»
О решении правительства Китая сделать безвизовый режим для граждан Эстонии стало известно неделю назад. Rus.Postimees попросил посольство КНР в Эстонии объяснить причину такого решения, а заодно ответить на другие вопросы о двусторонних отношениях Пекина и Таллинна. Кто именно отвечал на наши вопросы, в посольстве Китая не уточнили.