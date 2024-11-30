Посольство Китая о безвизе для граждан Эстонии: «Цель – способствовать обменам между людьми»

Китайский дракон на улицах Таллинна, январь 2019 года. Почти шесть лет спустя граждане Эстонии получили возможность без виз проверить как выглядят эти драконы в самом Китае.

С сегодняшнего дня, 30 ноября, граждане Эстонии могут приехать в Китай без визы. Rus.Postimees узнал у посольства КНР в Таллинне, зачем Пекин принял такое решение, кого без виз все-таки не впустят и причем тут диверсии на Балтике, безвиз Беларуси для эстонцев и антироссийские санкции.