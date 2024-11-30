Тоотс сказал, что продолжит работать над реструктуризацией городской управы и обязательно пойдет на выборы в Нарве в 2025 году. «Я очень рад, что в Нарве теперь у меня есть квартира и я смогу тут прописаться»​, - сказал мэр.

На прошлой неделе Rus.Postimees делал интервью с Тоотсом, во время которого он не особо волновался за свое положение в кресле мэра.

Райк заявила, что нарвская политика сейчас очень нестабильна, и неясно, кто сейчас находится у власти. «Я поздравляю Тоотса и желаю ему успехов. А как события будут развиваться дальше, увидим»​, - сказала Райк.

На вопрос о том, что стало причиной проваленного вотума, депутат сказала, что это лучше спросить у тех людей, кто не явился на заседание.

«Коалиция на бумаге есть, но понятно, что стабильности власти нет, и когда она появится, я сказать не могу. Планов на следующие выборы у меня сейчас нет»​, - сказала Райк.

Она добавила, что коалицию, в которой было только 15 голосов за вотум недоверия Тоотсу, нельзя назвать работоспособной, а впереди горсобрание может ждать полная анархия, при которой все голосуют, как хотят.

Напомним, что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Ранее Стальнухин назвал эстонское правительство «фашистами», заявив, что официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов. Эти высказывания были связаны с демонтажом памятника-танка в Нарве в 2022 году.