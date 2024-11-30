Сегодня, в субботу 30 ноября, в Нарвском горсобрании прошло заседание, на котором хотели выразить вотум недоверия мэру Яану Тоотсу. Но не получилось: за вотум проголосовало только 15 человек.
В Нарвском горсобрании 31 член, поэтому для выражения недоверия нужно было бы как минимум 16 голосов.
На прошлом заседании вотум недоверия был выражен председателю горсобрания Ирине Янович, а на ее место пришла член фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат. За Стольфат проголосовало 16 человек.
Напомним, что фракция Narva 2.0 появилась в горсобрании в середине ноября - ее члены отсоединились от фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Лидером Narva 2.0 стал Михаил Стальнухин, а опозиционная фракция Respekt подписала с Narva 2.0 коалиционный договор.
Новая коалиция договорилась, что выразит вотум недоверия текущему мэру Яану Тоотсу, а на его место поставит члена фракции Respekt Катри Райк. Но уже на этой неделе появились разговоры о том, что не все члены коалиции проголосуют изначально так, как договаривались, поэтому вотум недоверия Тоотсу может провалиться. На заседание не пришли члены фракции Narva 2.0 Владимир Жаворонков, Вадим Орлов, Елена Каврус, и, соответственно, не поддержали вотум недовеия.
«Я работаю дальше спокойно. Как я говорил, я человек спокойный и непубличный. Я сегодня был готов к любому исходу, потому что это политика. Но я это все не начинал, это начала Катри Райк, когда они всей коалицией выразили вотум недоверия Ирине Янович», - сказал Яан Тоотс. Он добавил, что пока не знает, как будет выглядеть работа при старом мэре, но при новой коалиции.
Тоотс сказал, что продолжит работать над реструктуризацией городской управы и обязательно пойдет на выборы в Нарве в 2025 году. «Я очень рад, что в Нарве теперь у меня есть квартира и я смогу тут прописаться», - сказал мэр.
На прошлой неделе Rus.Postimees делал интервью с Тоотсом, во время которого он не особо волновался за свое положение в кресле мэра.
Райк заявила, что нарвская политика сейчас очень нестабильна, и неясно, кто сейчас находится у власти. «Я поздравляю Тоотса и желаю ему успехов. А как события будут развиваться дальше, увидим», - сказала Райк.
На вопрос о том, что стало причиной проваленного вотума, депутат сказала, что это лучше спросить у тех людей, кто не явился на заседание.
«Коалиция на бумаге есть, но понятно, что стабильности власти нет, и когда она появится, я сказать не могу. Планов на следующие выборы у меня сейчас нет», - сказала Райк.
Она добавила, что коалицию, в которой было только 15 голосов за вотум недоверия Тоотсу, нельзя назвать работоспособной, а впереди горсобрание может ждать полная анархия, при которой все голосуют, как хотят.
Напомним, что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Ранее Стальнухин назвал эстонское правительство «фашистами», заявив, что официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов. Эти высказывания были связаны с демонтажом памятника-танка в Нарве в 2022 году.