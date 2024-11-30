Четверо нарвских депутатов покинули Центристскую партию

Все они в Нарвском горсобрании входят во фракцию «Нарва 2.0», возглавляемую Михаилом Стальнухиным, и голосовали за выражение недоверия неделю назад председателю горсобрания Ирине Янович, а в субботу - мэру Яану Тоотсу.

Однако Тоотсу удалось остаться на своем посту, во многом благодаря тому, что еще одна центристка в составе фракции «Нарва 2.0» - Елена Каврус - не пришла на заседание горсобрания. По данным Коммерческого регистра, Каврус продолжает быть членом партии.

Ранее лидер центристов Михаил Кылварт заявил, что планирует исключить из партии членов, которые проголосуют за отставку мэра Нарвы.