ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Обязан ли работодатель организовать медицинский осмотр работника

Целью организации медицинского осмотра является выяснение, соответствуют ли выполняемая работа и условия труда состоянию здоровья работника. Законодательством не установлено, что медицинский осмотр должен быть организован для всех работников, но трудно найти работу, на которой не присутствовал бы какой-либо опасный фактор.

Например, работодатель обязан организовать проверку здоровья работников, которые не менее половины рабочего времени работают за монитором; в вынужденном положении или работа которых предполагает постоянные повторяющиеся движения. Люди, работающие в самых разных областях, сталкиваются с различными опасностями для здоровья. Например, это касается учителей, производственных рабочих, водителей, складских работников, офисных работников.

В результате оценки риска рабочей среды должен быть организован медицинский осмотр работника, на здоровье которого может повлиять следующий фактор самой рабочей среды или характера труда:

шум;

вибрация;

электромагнитные поля;

искусственное оптическое излучение;

ионизирующее излучение;

опасные химические вещества и материалы, их содержащие, включая канцерогены, мутагены и репродуктивные токсиканты;

биологические факторы риска;

работа с дисплеем;

поднятие тяжестей;

работа, предполагающая повторяющиеся движения или работа в постоянном вынужденном положении, в том числе сидя или стоя;

другой фактор опасности или характер работы.