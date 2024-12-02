Медицинский осмотр работников производится по собственому желанию и инициативе работодателя или же он обязан это делать, объясняет, консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Обязан ли работодатель организовать медицинский осмотр работника
Целью организации медицинского осмотра является выяснение, соответствуют ли выполняемая работа и условия труда состоянию здоровья работника. Законодательством не установлено, что медицинский осмотр должен быть организован для всех работников, но трудно найти работу, на которой не присутствовал бы какой-либо опасный фактор.
Например, работодатель обязан организовать проверку здоровья работников, которые не менее половины рабочего времени работают за монитором; в вынужденном положении или работа которых предполагает постоянные повторяющиеся движения. Люди, работающие в самых разных областях, сталкиваются с различными опасностями для здоровья. Например, это касается учителей, производственных рабочих, водителей, складских работников, офисных работников.
В результате оценки риска рабочей среды должен быть организован медицинский осмотр работника, на здоровье которого может повлиять следующий фактор самой рабочей среды или характера труда:
- шум;
- вибрация;
- электромагнитные поля;
- искусственное оптическое излучение;
- ионизирующее излучение;
- опасные химические вещества и материалы, их содержащие, включая канцерогены, мутагены и репродуктивные токсиканты;
- биологические факторы риска;
- работа с дисплеем;
- поднятие тяжестей;
- работа, предполагающая повторяющиеся движения или работа в постоянном вынужденном положении, в том числе сидя или стоя;
- другой фактор опасности или характер работы.
Независимо от результатов оценки риска работодатель обязан организовать проверку здоровья работающего в ночную смену. Ночной работник – это работник, который работает не менее трех часов своего ежедневного рабочего времени или не менее одной трети своего годового рабочего времени в ночное время. Также независимо от результатов оценки риска должен быть организован медицинский осмотр работника, контактирующего со свинцом и его соединениями, асбестовой пылью.
Как правило, медицинский осмотр должен быть организован в течение четырех месяцев после начала работы.
Перед началом работы должен пройти медицинский осмотр работник:
- работающий в контакте с биологическими опасностями,
- работающий в контакте с канцерогенами, мутагенами,
- работающий в контакте со свинцом и его соединениями,
- работающий в контакте с асбестовой пылью,
- ночной работник.
Если работник в течение последних шести месяцев проходил медицинский осмотр у другого работодателя по поводу тех же факторов риска в рабочей среде и на таком же виде работы, работодатель может организовать медицинский осмотр в сроки, указанные в решении о предыдущей проверке, представленном работником.
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