Директор известной частной гимназии в Таллинне: русский язык обучения отходит на третий план

Как предполагает Екатерина Гриднева, нынешний новаторский опыт частной гимназии Sakala в плане внедрения международной программы IB, может оказаться крайне полезным и другим русскоязычным школам Эстонии.

Международная программа IB

International Baccalaureate (IB) - международная программа среднего образования, предназначенная для учащихся от 16 до 19 лет.

Для частных школ учебная программа IB является одной из возможных альтернатив национальным системам образования.

Ребенок, получивший IB-диплом в любой из аккредитованных школ, может успешно поступать во многие зарубежные колледжи и университеты без дополнительной подготовки.

Выпускников с дипломом IB, в числе прочих, охотно принимают Оксфорд, Кембридж, Лондонская школа экономики, Гарвард, Принстон, Массачусетский технологический институт, Сорбонна и другие престижные университеты мира.

Все школы, участвующие в программе IB, должны пройти двух- и трехлетний процесс аккредитации, который предусматривает тщательную поддержку и подготовку школы к преподаванию одной или нескольких программ IB.

В настоящее время по программе IB работают свыше 5000 школ в более чем 150 странах мира, в том числе шесть в Эстонии.