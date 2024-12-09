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Директор известной частной гимназии в Таллинне: русский язык обучения отходит на третий план

Фото: Konstantin Sednev
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Как рассказывает директор русскоязычной частной гимназии Sakala Екатерина Гриднева, международная программа IB и введение английского в качестве одного из основных языков обучениясамый вероятный вариант развития школы на ближайшие годы.

Не исключено, что таллиннская русскоязычная частная гимназия Sakala в ближайшие годы постепенно перейдет на международную программу обучения International Baccalaureate (IB).

Означает ли это, что престижная русскоязычная гимназия однажды полностью откажется от преподавания на русском? Ни в коем случае, считает директор гимназии Екатерина Гриднева.

С другой стороны, «на приоритете русского языка родители не настаивают», отмечает Гриднева.

«Мы хотим сохраниться в Эстонии как школа, которая готовит учеников, превосходно владеющих эстонским, английским и знающих свой домашний язык - то есть, умеющих писать, читать и грамотно говорить по-русски», - поясняет педагог.

«На данный момент мы делаем акцент на ребят с русским языком. Что и как будет завтра или послезавтра, никто из нас не знает», - констатирует Гриднева.

Три языка сразу

Дело в том, что «все частные школы, коль скоро они выдают детям документ об эстонском образовании, все равно работают в контексте эстонской программы обучения», констатирует Екатерина Гриднева.

Сама по себе школьная программа, разработанная Министерством образования Эстонии, «очень гибкая, подстраиваемая под каждую школу», продолжает директор гимназии Sakala.

«У нас есть цель, задача и понимание того уровня, к которому мы должны привести ученика. Но какими пути мы будем его вести, как именно мы будем это делать – в этом все школы располагают автономией», - отмечает Гриднева.

«Программа IB, которая у нас в Эстонии аккредитована, позволяет первые две ступени – начальную и основную школу – проходить на разных языках», - рассказывает директор частной гимназии Sakala.

По ее словам, преподавание в гимназии на данном этапе большей частью идет на русском, вторым языком обучения является английский.

«Эстонский язык как родной в качестве отдельного предмета мы преподавали с 2014 года. Сейчас мы пытаемся найти возможность через структуру IB интегрировать эстонский уже как язык обучения. Мы ищем баланс», - поясняет Гриднева.

Екатерина Гриднева.
Екатерина Гриднева. Фото: Konstantin Sednev

Цели чисто практические

«Программа IB дает нам возможность сохранить русский язык, как минимум, в качестве одного из вспомогательных языков», - дополняет картину Екатерина Гриднева.

«Запрос со стороны родителей состоит в том, чтобы в каком-то объеме русский язык в программе школы сохранился, чтобы дети могли читать, писать и грамотно говорить. А дальше они сами будут разбираться, нужен ли им русский язык или нет», - продолжает она.

«Родители хотят, чтобы дети получили качественные знания, с одной стороны, и чтобы они владели языками на достойном уровне, с другой стороны. Так что цели обучения чисто практические», - констатирует директор частной гимназии Sakala.

«Я встречалась со многими родителями и объясняла наши планы: русского, возможно, станет меньше, эстонского и английского, возможно, станет больше. И на данном этапе эта идея принимается», - говорит Гриднева.

По ее словам, цель педагогов гимназии Sakala сегодня состоит в том, чтобы выпускники «свободно владели эстонским и русским, и при этом чтобы они могли учиться в вузах в Эстонии, США или любой европейской страны на английском языке».

Как предполагает Екатерина Гриднева, нынешний новаторский опыт частной гимназии Sakala в плане внедрения международной программы IB, может оказаться крайне полезным и другим русскоязычным школам Эстонии.

Международная программа IB

International Baccalaureate (IB) - международная программа среднего образования, предназначенная для учащихся от 16 до 19 лет.

Для частных школ учебная программа IB является одной из возможных альтернатив национальным системам образования.

Ребенок, получивший IB-диплом в любой из аккредитованных школ, может успешно поступать во многие зарубежные колледжи и университеты без дополнительной подготовки.

Выпускников с дипломом IB, в числе прочих, охотно принимают Оксфорд, Кембридж, Лондонская школа экономики, Гарвард, Принстон, Массачусетский технологический институт, Сорбонна и другие престижные университеты мира.

Все школы, участвующие в программе IB, должны пройти двух- и трехлетний процесс аккредитации, который предусматривает тщательную поддержку и подготовку школы к преподаванию одной или нескольких программ IB.

В настоящее время по программе IB работают свыше 5000 школ в более чем 150 странах мира, в том числе шесть в Эстонии.

«Перекрестное опыление»

IB дает возможность в рамках существующей структуры программы (подходы к преподаванию, идеи и определенные темы для изучения) «вложить тот контент, который в данной стране или регионе является базовым, основным», делится подробностями Екатерина Гриднева.

«Безусловно, школа, которая решила внедрить у себя систему IB, должна подтягивать себя к этим международным стандартам. Но при этом какой контекст ты закладываешь, в эти рамки, зависит от тебя», - поясняет она.

«Мы будем это делать таким образом: берем эстонскую программу обучения, берем программу IB как рамку и интегрируем одно в другое (проводим, так сказать, «перекрестное опыление» двух программ)», - рассказывает педагог.

«Поголовные» деньги от государства составляют примерно треть бюджета гимназии. Не доминирующая, но важная его часть, отмечает Екатерина Гриднева: «За это мы ежегодно отчитываемся перед Министерством образования, посылаем им баланс, проходим аудит».

По ее словам, программа IB работает только с теми школами, которые лицензированы в конкретной стране.

«Мы получали лицензию в Эстонии, поэтому и дальше будем отчитываться перед Министерством образования», - говорит Гриднева.

«Для нас это очень важно. Мы ни в коем случае не хотим себя выставить за пределы местного образовательного ландшафта, - подчеркивает педагог. - После получения аккредитации программа IB получает возможность контроля над деятельностью школы, и, тем не менее, мы хотим сохраниться в эстонском образовательном пространстве».

«В свое время мы рассуждали с коллегами о том, какое место русские частные школы занимают в эстонском образовательном ландшафте. И пришли к выводу, что мы никакие не русские школы, а эстонские школы, которые используют русский язык обучения. Потому что программа у нас эстонская, предметы те же, цели и компетенции единые, только кто-то достигает этих целей на одном языке, а кто-то на другом», - указывает директор частной гимназии Sakala.

Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Частная гимназия Sakala начала работу в 2009 году.

Школа расположена в живописном историческом здании постройки начала XX века в самом центре Таллинна.

«Миссией частной гимназии Sakala является создание условий для успешного обучения, развития и самореализации неравнодушного, любознательного, образованного гражданина, уважающего культуру и традиции других народов, способного к активной деятельности по преобразованию окружающего мира», - говорится на сайте учебного заведения.

На протяжении многих лет общая численность учащихся не превышает 255-260 человек (в каждом классе - не более 24 учеников).

«Расширяться у нас пока нет возможности», - констатирует директор Екатерина Гриднева.

Эстонский язык преподается в гимназии с первого класса.

Стоимость основной части обучения в частной гимназии Sakala в нынешнем учебном году составляет 1925 евро на ученика.

Переход своим путем

«Мы резко увеличили количество уроков на эстонском языке, и уровень владения эстонским языком у ребят вырос, - говорит Екатерина Гриднева. - Понятно, что они не владеют языком на том уровне, что их сверстники, обучающиеся в эстонской школе, но контекст обучения тот же самый, содержание то же самое».

«В связи с тем, что начался переход, мы в этом году запускаем программу IB в начальной школе. В прошлом году мы получили кандидатский статус, еще год дорабатывали программу, поскольку нужно овладеть новыми инструментами и понимать, что и как ты делаешь - все для нас совершенно новое», - рассказывает Гриднева.

«Задача состоит в том, чтобы наша начальная школа заработала на трех языках: эстонском, английском и русском», - делится подробностями директор.

По ее словам, обучение на эстонском языке в начальных классах гимназии Sakala «сейчас где-то процентов на 40, где-то процентов на 60».

«Для нас это первый этап: смотрим, разбираемся с первой ступенью программы IB и готовим документы для второй ступени. Первая и вторая ступени позволяют обучать одновременно на трех языках, и такие школы существуют. К примеру, в Барселоне есть школа, где обучение идет на испанском, каталанском и английском», - поясняет она.

«Эстонский язык должен стать значимой частью учебного процесса. Полностью на эстонский язык обучения в первых и четвертых классах с сентября мы не перешли, но от перехода не отказываемся - мы сейчас идем своим путем», - отмечает Гриднева.

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Что дальше?

Как рассказывает Екатерина Гриднева, когда правительство приняло решение о переходе русскоязычных школ на эстонский язык обучения, педагоги частной гимназии Sakala крепко призадумались, в каком направлении теперь развивать учебный процесс.

И пришли к выводу, что «если все сохранить так же, как мы это делаем сейчас, то, наверное, сколько-то лет мы еще сможем продержаться», продолжает она.

«А дальше возникает множество вопросов - даже не с точки зрения того, насколько это удобно нам, а с той точки зрения, что мы дадим нашим ученикам и выпускникам», - рассуждает Гриднева.

Многолетняя статистика гимназии Sakala говорит о том, что в среднем примерно 70 процентов выпускников ежегодно уезжают учиться и работать за рубеж.

«Если я готов учиться только на русском языке и владею качественно только русским, возникает вопрос, что я буду делать дальше?» - поясняет свою мысль педагог.

В этой связи внедрение международной программы обучения International Baccalaureate выглядит оправданным и разумным вариантом, уверена Гриднева.

Вопрос сегодня еще и в том, как много времени уйдет на внедрение методик IB в учебный процесс гимназии Sakala и их адаптацию.

«Сколько мы будем искать баланс между тремя языками? Я предполагаю, что лет пять - нужно иметь в виду и кадровый дефицит, и вопрос повышения квалификации педагогов», - говорит Екатерина Гриднева.

«Теоретически, если мы будем полностью аккредитованы программой IB, мы сможем получать и международную финансовую поддержку. Главное, чтобы эти фонды не были политически ангажированы», - резюмирует директор частной гимназии Sakala.

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