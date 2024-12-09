Директор известной частной гимназии в Таллинне: русский язык обучения отходит на третий план

Как рассказывает директор русскоязычной частной гимназии Sakala Екатерина Гриднева, международная программа IB и введение английского в качестве одного из основных языков обучения – самый вероятный вариант развития школы на ближайшие годы.
Не исключено, что таллиннская русскоязычная частная гимназия Sakala в ближайшие годы постепенно перейдет на международную программу обучения International Baccalaureate (IB).
Означает ли это, что престижная русскоязычная гимназия однажды полностью откажется от преподавания на русском? Ни в коем случае, считает директор гимназии Екатерина Гриднева.
С другой стороны, «на приоритете русского языка родители не настаивают», отмечает Гриднева.
«Мы хотим сохраниться в Эстонии как школа, которая готовит учеников, превосходно владеющих эстонским, английским и знающих свой домашний язык - то есть, умеющих писать, читать и грамотно говорить по-русски», - поясняет педагог.
«На данный момент мы делаем акцент на ребят с русским языком. Что и как будет завтра или послезавтра, никто из нас не знает», - констатирует Гриднева.
Три языка сразу
Дело в том, что «все частные школы, коль скоро они выдают детям документ об эстонском образовании, все равно работают в контексте эстонской программы обучения», констатирует Екатерина Гриднева.
Сама по себе школьная программа, разработанная Министерством образования Эстонии, «очень гибкая, подстраиваемая под каждую школу», продолжает директор гимназии Sakala.
«У нас есть цель, задача и понимание того уровня, к которому мы должны привести ученика. Но какими пути мы будем его вести, как именно мы будем это делать – в этом все школы располагают автономией», - отмечает Гриднева.
«Программа IB, которая у нас в Эстонии аккредитована, позволяет первые две ступени – начальную и основную школу – проходить на разных языках», - рассказывает директор частной гимназии Sakala.