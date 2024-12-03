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Открытие новой трамвайной ветки обошлось Таллинну в кругленькую сумму

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Церемония открытия новой трамвайной ветки в центре Таллинна.
Церемония открытия новой трамвайной ветки в центре Таллинна. Фото: Eero Vabamägi

На прошлой неделе в Таллинне с большой помпой была открыта новая трамвайная ветка, проходящая через порт Ванасадам.

Церемония открытия обошлась налогоплательщикам в немалую сумму.

Согласно данным Таллиннской горуправы, затраты на открытие проходящей через порт Ванасадама трамвайной линии распределились следующим образом:

  • Артисты (оркестр, выступление канатоходца, конферанс) – 7100 евро;
  • Организационные расходы (декорация, обеспечение безопасности, изменения в дорожном движении, указатели и т.д.) – 1944 евро;
  • Питание – 2000 евро;
  • Расходы на аренду сцены, оборудования и т. д. – 1188 евро.

Таллиннский трамвай №2 ходит через порт Ванасадам, начиная с первого декабря нынешнего года.

На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту КоплиВанасадамСуур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.

Строительство новой трамвайной ветки обошлось примерно в 55 миллионов евро с учетом налогов, евродотации составили при этом порядка 36,5 млн евро.

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