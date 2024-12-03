Открытие новой трамвайной ветки обошлось Таллинну в кругленькую сумму

Таллиннский трамвай №2 ходит через порт Ванасадам , начиная с первого декабря нынешнего года.

На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.