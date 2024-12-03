На прошлой неделе в Таллинне с большой помпой была открыта новая трамвайная ветка, проходящая через порт Ванасадам.
Открытие новой трамвайной ветки обошлось Таллинну в кругленькую сумму
Церемония открытия обошлась налогоплательщикам в немалую сумму.
Согласно данным Таллиннской горуправы, затраты на открытие проходящей через порт Ванасадама трамвайной линии распределились следующим образом:
- Артисты (оркестр, выступление канатоходца, конферанс) – 7100 евро;
- Организационные расходы (декорация, обеспечение безопасности, изменения в дорожном движении, указатели и т.д.) – 1944 евро;
- Питание – 2000 евро;
- Расходы на аренду сцены, оборудования и т. д. – 1188 евро.
Таллиннский трамвай №2 ходит через порт Ванасадам, начиная с первого декабря нынешнего года.
На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.
Строительство новой трамвайной ветки обошлось примерно в 55 миллионов евро с учетом налогов, евродотации составили при этом порядка 36,5 млн евро.