На дорогах Эстонии зафиксировано рекордное количество смертей: в каких местах подстерегает опасность?

Декабрь начался с трагедии. В понедельник вечером в деревне Кукевере волости Ярва на неосвещенной дороге автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. К сожалению, этот инцидент лишь дополняет общую печальную картину 2024 года. За год число погибших на дорогах достигло рекордных показателей, несмотря на предпринимающиеся меры по повышению безопасности дорожного движения.
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За десять месяцев 2024 года произошло 1617 аварий, что на четыре процента больше, чем в предыдущем году. В результате этих ДТП пострадали 1797 человек, а число погибших составило 55 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году. На конец ноября эта цифра выросла до 61 погибшего, что на восемь жизней больше, чем в прошлом году. Глава отдела безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич отметила, что, к сожалению, общее количество ДТП продолжает расти.