На дорогах Эстонии зафиксировано рекордное количество смертей: в каких местах подстерегает опасность?

За десять месяцев 2024 года произошло 1617 аварий, что на четыре процента больше, чем в предыдущем году. В результате этих ДТП пострадали 1797 человек, а число погибших составило 55 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году. На конец ноября эта цифра выросла до 61 погибшего, что на восемь жизней больше, чем в прошлом году. Глава отдела безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич отметила, что, к сожалению, общее количество ДТП продолжает расти.