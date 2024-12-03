Во вторник вечером начиная с северо-запада страны температура воздуха быстро упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог покроются льдом и станут скользкими.
Департамент транспорта предупреждает: вечером дороги станут очень скользкими!
Во второй половине дня дороги от Северной до Центральной Эстонии уже покрылись мокрым снегом, в остальных регионах дороги мокрые. На севере страны идет мокрый снег, на юге - дожди. Температура на поверхности дорог местами упала немного ниже нуля, в зоне осадков на дорогах скользко, видимость ухудшилась.
Поздно вечером начиная с северо-запада страны облачность рассеется, а осадки постепенно прекратятся. Температура на поверхности дорог повсюду упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог замерзнут и станут скользкими.