Департамент транспорта предупреждает: вечером дороги станут очень скользкими!

Во второй половине дня дороги от Северной до Центральной Эстонии уже покрылись мокрым снегом, в остальных регионах дороги мокрые. На севере страны идет мокрый снег, на юге - дожди. Температура на поверхности дорог местами упала немного ниже нуля, в зоне осадков на дорогах скользко, видимость ухудшилась.