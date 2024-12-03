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Департамент транспорта предупреждает: вечером дороги станут очень скользкими!

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.
Скользкая дорога. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm / Sakala

Во вторник вечером начиная с северо-запада страны температура воздуха быстро упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог покроются льдом и станут скользкими.

Во второй половине дня дороги от Северной до Центральной Эстонии уже покрылись мокрым снегом, в остальных регионах дороги мокрые. На севере страны идет мокрый снег, на юге - дожди. Температура на поверхности дорог местами упала немного ниже нуля, в зоне осадков на дорогах скользко, видимость ухудшилась.

Поздно вечером начиная с северо-запада страны облачность рассеется, а осадки постепенно прекратятся. Температура на поверхности дорог повсюду упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог замерзнут и станут скользкими.

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