Руководители компаний A. Le Coq и Liviko положительно оценили вчерашнее решение правительства частично отменить запланированное на следующий год повышение акцизов. Однако они отмечают, что поскольку НСО и акциз все равно будут расти, алкоголь все равно подорожает.
Для подписчиков
Производители алкоголя похвалили правительство за отмену повышения акцизов
Вчера Финансовая комиссия Рийгикогу сообщила о намерении внести изменения в летний план правительства, отменив пятопроцентное повышение ставок акциза на алкоголь, запланированное на июль 2025 года.