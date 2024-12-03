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Производители алкоголя похвалили правительство за отмену повышения акцизов

Перевод: Сергей Светлов
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Продажа пива. Иллюстративное фото.
Продажа пива. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk / Postimees

Руководители компаний A. Le Coq и Liviko положительно оценили вчерашнее решение правительства частично отменить запланированное на следующий год повышение акцизов. Однако они отмечают, что поскольку НСО и акциз все равно будут расти, алкоголь все равно подорожает.

Вчера Финансовая комиссия Рийгикогу сообщила о намерении внести изменения в летний план правительства, отменив пятопроцентное повышение ставок акциза на алкоголь, запланированное на июль 2025 года.

Финансовую комиссию возглавляет член Партии реформ Аннели Аккерманн, и, согласно практике, правительство поддерживает предложения, выдвинутые председателем комиссии.

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