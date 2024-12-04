Эксперт: несерьезно отказываться от повышения акциза на алкоголь из-за приграничной торговли

«Это произошло как-то с поверхностной аргументацией и очень быстро. Мне кажется, что за этим стоит что-то еще. Аргумент о приграничной торговле не является очень серьезным. Это показалось немного высосанным из пальца и не было впечатления, что был на самом деле сделан какой-то анализ возможных объемов приграничной торговли», - сказала Йессе.