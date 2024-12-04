По мнению эксперта в области здравоохранения Марис Йессе, рост приграничной торговли не является серьезным аргументом в пользу отказа от повышения акциза на алкоголь, и политика государства в сфере контроля за потреблением алкоголя должна быть комплексной, пишет Rus.ERR.
Эксперт: несерьезно отказываться от повышения акциза на алкоголь из-за приграничной торговли
«Это произошло как-то с поверхностной аргументацией и очень быстро. Мне кажется, что за этим стоит что-то еще. Аргумент о приграничной торговле не является очень серьезным. Это показалось немного высосанным из пальца и не было впечатления, что был на самом деле сделан какой-то анализ возможных объемов приграничной торговли», - сказала Йессе.
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