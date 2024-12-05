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ОБЗОР Предпочтения эстонских путешественников в последние годы круто изменились

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Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олев Рийсберг подчеркнул, что путешественники по-прежнему отдают предпочтение пляжным турам с прямыми перелетами: летом в Турцию, а зимой - в Египет. Иллюстративное фото.
Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олев Рийсберг подчеркнул, что путешественники по-прежнему отдают предпочтение пляжным турам с прямыми перелетами: летом в Турцию, а зимой - в Египет. Иллюстративное фото. Фото: NIKOLAY DOYCHINOV

Экономическая ситуация в стране влияет на все сферы жизни, включая и туризм. Туроператоры рассказали, как за последние несколько лет изменились предпочтения жителей Эстонии: стали они использовать более дешевые предложения или же чаще выбирать экзотические, а значит, и более дорогие направления.

По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олева Рийсберга, несмотря на то, что выездной туризм демонстрировал уверенное восстановление, высокая инфляция и резкий рост цен напрямую повлияли на предпочтения путешественников.

Согласно экспресс-оценке статистического ведомства ЕС, тройку лидеров по темпам роста цен в ноябре составили Бельгия (5%), Хорватия (4%), а также Эстония и Нидерланды - по 3,8%. Наименее заметно цены выросли в Ирландии - на 0,5%.

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