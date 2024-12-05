Экономическая ситуация в стране влияет на все сферы жизни, включая и туризм. Туроператоры рассказали, как за последние несколько лет изменились предпочтения жителей Эстонии: стали они использовать более дешевые предложения или же чаще выбирать экзотические, а значит, и более дорогие направления.
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ОБЗОР ⟩ Предпочтения эстонских путешественников в последние годы круто изменились
По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олева Рийсберга, несмотря на то, что выездной туризм демонстрировал уверенное восстановление, высокая инфляция и резкий рост цен напрямую повлияли на предпочтения путешественников.