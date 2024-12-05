ОБЗОР Предпочтения эстонских путешественников в последние годы круто изменились

Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олев Рийсберг подчеркнул, что путешественники по-прежнему отдают предпочтение пляжным турам с прямыми перелетами: летом в Турцию, а зимой - в Египет. Иллюстративное фото.

Экономическая ситуация в стране влияет на все сферы жизни, включая и туризм. Туроператоры рассказали, как за последние несколько лет изменились предпочтения жителей Эстонии: стали они использовать более дешевые предложения или же чаще выбирать экзотические, а значит, и более дорогие направления.