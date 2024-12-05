Министр экономики: несмотря на сложности, доходы людей растут

«Зарплата росла быстрее инфляции. Несмотря на все трудности, доходы людей увеличиваются, а средняя пенсия растет быстрее средней зарплаты», - сказал Келдо в среду в передаче Esimene stuudio на телеканале ETV.

По его оценке, нынешняя плохая ситуация в экономике уходит корнями в 2022 год, когда прервались цепочки поставок.

По словам Кельдо, он получает много положительной обратной связи от предпринимателей по поводу планов правительства.