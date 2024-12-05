Пострадает бизнес: работодатели не поддерживают проект Закона о климате

«Предприниматели поддерживают устойчивую деятельность и ждут инвестиционной уверенности и закона, который обеспечивает ясность, но в результате создания закона о климатически устойчивой экономике они этого не получили, - пояснила глава Союза работодателей Эстонии Кай Реало. - Неизвестно, как государство планирует достичь климатических целей с сохранением экспортного потенциала предприятий, занятости и доходов, избежав при этом социально-экономического кризиса».

По мнению представителей союза, согласованность вносящихся в законы изменений и общественные соглашения являются неполными или неясными, а социально-экономическое воздействие закона на различные отрасли и общество в целом не оценено. Мнение сторон, затронутых проектом, было запрошено до внесения ясности в государственную энергетическую программу и прочие сферы регулирования, которые являются важными для предприятий. Кроме того, по мнению союза, остается неясным, на базе чего государство намерено регулировать деятельность предприятий.

В союзе отметили, что вышеизложенное противоречит плану правительства по поддержке роста конкурентоспособности экономики, предпосылками которого являются правовая определенность и правовая ясность. Безопасность создается не отдельными целями, поставленными перед Эстонией, а реалистичным планом, созданным для достижения целей ЕС, отмечают работодатели.

«Цель закона была поставлена до оценки последствий его внедрения в жизнь, а его положительные эффекты основаны только на предположениях, - отметила советник Союза работодателей Эстонии Кати Ростфельдт. - Поскольку законопроект не обеспечивает компаниям необходимой правовой и инвестиционной определенности для инвестиций, его необходимость и положительное влияние на бизнес-среду сомнительны».

Представители союза отметили, что предприниматели начнут инвестировать лишь после разработки прикладных актов и мер, необходимых для достижения европейских климатических целей, а также публикации дорожных карт или технико-экономических обоснований.

Центральный союз работодателей рекомендует уделить необходимое время и более тщательно оценить влияние достижения европейских климатических целей на экономику, разработать необходимые меры и отраслевые дорожные карты, чтобы создать сбалансированное и устойчивое регулирование посредством существующих законов.

Союз работодателей Эстонии объединяет основные профсоюзы и многие крупные эстонские предприятия. Всего профсоюз напрямую и через отраслевые союзы представляет более 2000 эстонских предприятий, которые в свою очередь являются работодателями.