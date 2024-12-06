Эксперт: рост цен продолжится нынешними темпами и в новом году

Согласно статистике, по сравнению со срочной оценкой гармонизированного индекса потребительских цен, пересмотренный в пятницу показатель инфляции оказался немного ниже - 3,7 процента, по сравнению с первоначальной оценкой в 3,8 процента.

Больше всего цены выросли на услуги связи и прочие товары и услуги - на 10,4 и 7,1 процента соответственно. Цены на услуги образования и здравоохранения также значительно выросли - на семь процентов в обоих случаях.

«Речь идет о росте цен на определенную группу товаров и услуг в течение года, то есть по сравнению с ноябрем 2023 года. Я уже писал об этом, что такой рост цен на услуги связи может заинтересовать Департамент конкуренции или, по крайней мере, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора», - сказал Эаметс.

«Не стоит обманываться тем фактом, что инфляция в ноябре была немного ниже, чем в октябре. Рост цен просто немного замедлился, но цены все равно продолжали расти», - отметил Эаметс.

По словам Эаметса, рост цен почти на четыре процента - это вдвое больше, чем норма, установленная Европейским центральным банком. «В этом году средний рост цен составит около четырех процентов, и, к сожалению, из-за повышения налогов цены продолжат расти такими же темпами и в следующем году», - добавил Эаметс.