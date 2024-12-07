В столице Франции в субботу вечером прошла торжественная церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери.
После пяти лет восстановительных работ в Париже вновь открылся Нотр-Дам – среди гостей были Трамп и Зеленский (3)
После пяти лет восстановительных работ на открытие жемчужины готической архитектуры и символа Парижа Нотр-Дама съехались мировые лидеры, в числе которых избранный президент США Дональд Трамп, наследник британского престола принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский.
Трансляция France24 (язык комментариев - английский).
Сообщается, что в общей сложности на церемонии присутствовало свыше 40 глав государств и правительств.
После торжественной речи президента Франции Эммануэля Макрона состоялось богослужение под звуки органа.
До начала церемонии Макрон успел принять Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце. Встреча лидеров трех стран продлилась чуть более получаса.
Пожар в соборе Парижской Богоматери случился в апреле 2019 года. Реставрация, которая продолжается до сих пор, предположительно, обойдется в 846 миллионов евро.
Пожертвования на восстановление собора (благодаря им будет покрыта большая часть расходов) поступили из 150 стран мира, в том числе и Эстонии.
К восстановительным работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.
Восстановление собора потребовало обновления его интерьера. Шесть тонн бронзы было использовано для создания новой мебели, спроектированной Гийомом Барде, который создал алтарь, кафедру, епископский трон, дарохранительницу и баптистерий. Около 1500 новых стульев были изготовлены из цельного дуба, сообщает France24.
Благодаря самоотверженной работе пожарных, колокола собора удалось спасти. Каждый колокол носит имя человека, который оставил след в жизни церкви. Самый тяжелый колокол, Габриэль, весит более четырех тонн, а самый маленький, Жан-Мари, весит 800 килограммов.
Ранее мы сообщали о том, что в отреставрированном соборе Парижской Богоматери установят дорогой рояль Estonia – за инициативой стоят эстонские предприниматели и общественные деятели.
История великого собора
Строительство Собора Парижской Богоматери на острове Сите в Париже началось во времена правления Луи VII в 1163 году.
Первый камень готической постройки был заложен в присутствии Папы Римского Александра Третьего.
Но строительство завершили только в 1345 году. Во время Столетней войны (1337-1453) между французами и англичанами Париж вместе с собором несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой.
В 1431 году там состоялась коронация английского короля Англии Генриха VI французским королем. В 1920 году здесь канонизируют Жанну д'Арк.
Именно здесь в 1804 году состоялось коронование императора Наполеона Бонапарта. Однако уже 1815-м он потерял власть.
Знаменитый роман
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", изданный в 1831 году, навсегда закрепил место собора в популярной культуре.
Книга, которую много раз экранизировали и поставили на сцене в жанре мюзикла, описала неудовлетворительное состояние, в котором пребывал тогда собор. Это помогло организовать масштабные реставрационные работы в середине XIX века.
По мнению историка Роберта Томбса, роман "сделал героем сам собор и помог ему стать всемирно известным".
Вторая мировая
В 1940 году французская армия капитулировала, сдав Париж немецкой армии без боя.
В августе 1944-го, после высадки союзников в Нормандии парижане восстали против оккупации. Рядом с собором происходили столкновения бойцов французского Сопротивления с немецкими военными и французскими колаборационистами.
Гитлер отдал приказ уничтожить город и в первую очередь - его главные религиозные и светские символы. Но немецкий комендант Дитрих фон Колитц не выполнил приказ и сдался в плен вместе с гарнизоном. 25 августа 1944 года в город вошли союзники.
Звон его ликующего колокола раздавался над городом в 1944 году, празднуя конец немецкой оккупации.
Источник: русскоязычная служба BBC