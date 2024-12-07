Ранее мы сообщали о том, что в отреставрированном соборе Парижской Богоматери установят дорогой рояль Estonia – за инициативой стоят эстонские предприниматели и общественные деятели.

История великого собора

Строительство Собора Парижской Богоматери на острове Сите в Париже началось во времена правления Луи VII в 1163 году.

Первый камень готической постройки был заложен в присутствии Папы Римского Александра Третьего.

Но строительство завершили только в 1345 году. Во время Столетней войны (1337-1453) между французами и англичанами Париж вместе с собором несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой.

В 1431 году там состоялась коронация английского короля Англии Генриха VI французским королем. В 1920 году здесь канонизируют Жанну д'Арк.

Именно здесь в 1804 году состоялось коронование императора Наполеона Бонапарта. Однако уже 1815-м он потерял власть.

Знаменитые химеры придают собору оттенок мистики и загадочности. Фото: shutterstock.com

Знаменитый роман

Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", изданный в 1831 году, навсегда закрепил место собора в популярной культуре.

Книга, которую много раз экранизировали и поставили на сцене в жанре мюзикла, описала неудовлетворительное состояние, в котором пребывал тогда собор. Это помогло организовать масштабные реставрационные работы в середине XIX века.

По мнению историка Роберта Томбса, роман "сделал героем сам собор и помог ему стать всемирно известным".

Вторая мировая

В 1940 году французская армия капитулировала, сдав Париж немецкой армии без боя.

В августе 1944-го, после высадки союзников в Нормандии парижане восстали против оккупации. Рядом с собором происходили столкновения бойцов французского Сопротивления с немецкими военными и французскими колаборационистами.

Гитлер отдал приказ уничтожить город и в первую очередь - его главные религиозные и светские символы. Но немецкий комендант Дитрих фон Колитц не выполнил приказ и сдался в плен вместе с гарнизоном. 25 августа 1944 года в город вошли союзники.

Звон его ликующего колокола раздавался над городом в 1944 году, празднуя конец немецкой оккупации.

Источник: русскоязычная служба BBC