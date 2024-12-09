Европа мерзнет, планета нагревается. 2024 год побьет климатический антирекорд, и не один

2024 год станет не только самым жарким за все время наблюдений, но и впервые возьмет рубеж в 1,5°C потепления, удержать который договорились почти все страны мира в Париже в 2015 году. Три оставшиеся до конца года недели картины не изменят, пришли к выводу европейские ученые.

Климатический Центр Коперника (C3S) при Евросоюзе сообщил в понедельник, что ноябрь на планете выдался вторым самым теплым в истории после ноября прошлого года. Только Европа мерзла (об этом ниже).

«Теперь уже можно с полной уверенностью утверждать, что 2024 год станет самым жарким годом в истории, — сказала замглавы C3S Саманта Берджесс. — Цели Парижского соглашения пока не нарушены, но сейчас как никогда необходимы амбициозные меры для борьбы с изменением климата».

Один год выше 1,5°С не беда, поскольку цель долгосрочная, до конца века. Однако климатическое научное сообщество давно попрощалось с надеждами удержать этот рубеж и теперь надеется, что мир наконец возьмется за решительное сокращение выбросов, без которого не удержать и второй закрепленный Парижским соглашением рубеж в +2°С к доиндустриальному уровню.