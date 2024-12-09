Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении на площади Вабадузе, а также об ограблении в Тарту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на свалке и о ДТП на Таллиннской окружной дороге.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение на площади Вабадузе, ограбление в Тарту, пожар на свалке
Насилие
Вечером 6 декабря в деревне Линнамяэ волости Ляэне-Нигула на частной территории 33-летний мужчина напал с ножом на другого 33-летнего.
6 декабря в волости Вяйке-Маарья во время совместного употребления алкоголя 48-летний мужчина был ранен острым предметом. На месте происшествия были задержаны 53-летний и 71-летний мужчины.
7 декабря в столичном районе Кесклинн на площади Вабадузе неизвестный избил 18-летнего юношу, а на улице Лай в баре 32-летний мужчина избил 22-летнего. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день в районе Хааберсти на Ыйсмяэ-теэ в многоквартирном доме 53-летний и 35-летний мужчины применили физическое насилие в отношении 39-летней женщины, а на улице Пааги в Пыхья-Таллинне 46-летний мужчина избил 27-летнюю знакомую ему женщину. Пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу для фиксирования травм. Полицейские задержали нападавших.
В ночь на 8 декабря полиция получила вызов в развлекательное заведение на улице Раквере в Нарве, где 49-летний мужчина избил сотрудника заведения. Полицейские задержали нападавшего.
8 декабря в Кристийне на улице Туйсу неизвестный напал на 64-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Ограбление
Вечером 7 декабря в доме на улице Пеэтри в Тарту было совершено нападение на мужчину, у которого отняли наличные и мобильный телефон. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Вымогательство
7 декабря полиция была вызвана в квартиру в районе Ахтме в Кохтла-Ярве, где 50-летний мужчина угрожал находившимся в квартире мужчине и женщине с целью получить деньги. Кроме того, мужчина украл из квартиры семь ноутбуков. Полицейские задержали подозреваемого, а детали произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.
Кражи
В ночь на 2 декабря во дворе дома на улице Сепа в Курессааре был украден велосипед Avenue 24. Ущерб составил более 300 евро.
В полицию поступило сообщение о краже в городе Раквере: дверной замок взломали и проникли в подвальное помещение, откуда украли литые диски BMW с летними шинами, две колонки, гриль и сумку с тарой. Ущерб от кражи составил примерно 1500 евро.
В период с 22 ноября по 6 декабря в деревне Куйару волости Тори злоумышленник проник в жилой дом и его хозяйственные постройки, повредив дверь. Были украдены газонокосилка Husqvarna, различная бытовая техника, электрические и механические инструменты, посуда и книги. По предварительным оценкам, ущерб составил около 8600 евро.
6 декабря поступило сообщение о взломе строящегося дома в волости Сауэ и краже различных инструментов: торцовочной пилы Makita, аккумуляторных шуруповертов Makita, большого передвижного компрессора и электрического кабеля. Ущерб от кражи устанавливается.
7 декабря в Кейла с территории предприятия были украдены металл и топливо из грузового автомобиля. Ущерб от кражи устанавливается.
Мошенничество
В полицию обратилась 74-летняя женщина из волости Виру-Нигула, которая с октября 2023 года общалась через мессенджер WhatsApp с мужчиной, проживающим за границей. Мужчина обещал приехать к ней в Эстонию. Чтобы это стало возможным, он неоднократно просил женщину перевести деньги на банковский счет третьего лица. Кроме того, женщина передала третьему лицу наличные деньги и активировала несколько банковских карт на имя мужчины. Ущерб от мошенничества составил около 3000 евро.
Жительница Рапламаа стала жертвой интернет-мошенников и потеряла более 11 000 евро. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России и одного гражданина Кореи.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
6 декабря патруль Пыхьяской префектуры задержал в деревне Мяннику волости Саку гражданина Грузии 1984 года рождения, который находился в хостеле в состоянии сильного алкогольного опьянения и незаконно проникал в комнаты других постояльцев. При проверке его данных выяснилось, что он находится в Эстонии незаконно. Также неоднократно поступали вызовы в полицию из-за того, что он, будучи пьяным, беспокоил пассажиров автобуса, соседей по месту жительства и находился в общественных местах в состоянии опьянения.
Мужчину доставили в центр задержания для выяснения обстоятельств, и в его отношении было проведено производство по делу о незаконном пребывании. Решением ускоренного производства нарушителю был назначен штраф в размере 400 евро, выдано предписание покинуть Эстонию и введен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.
7 декабря пограничники в Нарвском погранпункте при проверке документов у выезжающего из страны гражданина России обнаружили, что он находился на территории Шенгенской зоны без законного основания три дня, из которых один день - в Эстонии. Ему было выписано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года и назначен штраф в размере 200 евро.
Пожары
6 декабря в 22:16 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Суйгу волости Тори в частном доме горит кухня. По словам заявителя, пожар начался из-за огня, разведенного в плите. Спасатели немедленно приступили к тушению кухни и ликвидировали пожар к 23:44. Двух жильцов дома, надышавшихся дымом, осмотрели медики скорой помощи, однако госпитализация им не потребовалась.
8 декабря в 00:27 спасатели получили информацию, что в деревне Ребала волости Йыэляхтме был замечен пожар на свалке. На происшествие выехали профессиональные спасатели Юри, Ласнамяэ, Мууга и Пирита, а также спасатели-добровольцы Арукюла, Костивере и Раэ. К счастью, на месте выяснилось, что огонь не сильно распространился. Горела куча мусора площадью несколько квадратных метров, пожар был локализован к 01:21. Местный оператор экскаватора помог разгрести кучи, чтобы спасатели могли их пролить водой. После проверки термокамерой пожар был ликвидирован к 01:31.
8 декабря в 3:25 в Тарту на улице Уюла загорелось подсобное здание. Спасатели предотвратили распространение огня на близлежащие дома. Для тушения пожара пришлось вскрыть несколько квадратных метров конструкций здания. Работы по тушению завершились в 4:48.
ДТП
6 декабря в 16:58 поступило сообщение, что в деревне Магари волости Канепи автомобиль съехал в кювет. Спасатели помогли извлечь пострадавшего из перевернувшегося и сильно деформированного автомобиля и передали его скорой помощи. Пострадавший пришел в сознание в машине скорой помощи и был доставлен в больницу. Спасатели очистили дорогу для возобновления движения.
6 декабря в 17:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику волости Саку на Таллиннской окружной дороге автомобиль въехал в дорожное ограждение. Двум пассажирам на месте была оказана медицинская помощь. Спасатели-добровольцы Сауэ сняли клеммы с аккумулятора автомобиля и с помощью лебедки переместили транспортное средство на обочину для освобождения проезжей части.
7 декабря в 00:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Кукепала волости Козе автомобиль съехал в кювет. Водитель находился в машине. Спасатели Козе зафиксировали водителю шейный корсет и осторожно извлекли его на носилках в машину скорой помощи. Эвакуацией автомобиля занималась полиция.
7 декабря в 16:56 спасатели получили вызов в деревню Пуртсе волости Люганузе на шоссе Таллинн-Нарва, где произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По сообщению, один из автомобилей загорелся. Спасатели ликвидировали пожар. Одного пострадавшего доставила в больницу скорая помощь. Дальнейшим разбирательством занималась полиция.
7 декабря в 17:19 сообщили о ДТП на улице Лао в поселке Ныо. Пострадавший выбрался из автомобиля и лежал рядом с ним. Спасатели помогли перенести раненого мужчину в машину скорой помощи и устранили опасность возгорания автомобиля, отключив аккумулятор.
Прочее
6 декабря в деревне Ырусте волости Валга во время лесозаготовительных работ нога человека застряла под бревном. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
6 декабря в 12:02 спасателей проинформировали, что в частном доме на улице Роху в Пярну сработала пожарная сигнализация и в воздухе ощущается запах дыма. По внешним признакам пожара в доме не было, однако для уверенности спасатели открыли дверь и провели проверку. В здании возникла проблема с котлом, в котором из-за технической неисправности начала повышаться температура воды, создавая угрозу перегрева. Спасатели быстро открыли один из вентилей, благодаря чему температура и давление в котле и радиаторах начали снижаться, а угроза постепенно исчезла. Прибывший на место владелец продолжил разбираться с ситуацией самостоятельно.