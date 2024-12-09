СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение на площади Вабадузе, ограбление в Тарту, пожар на свалке

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Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России и одного гражданина Кореи.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы и одного гражданина России.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

6 декабря патруль Пыхьяской префектуры задержал в деревне Мяннику волости Саку гражданина Грузии 1984 года рождения, который находился в хостеле в состоянии сильного алкогольного опьянения и незаконно проникал в комнаты других постояльцев. При проверке его данных выяснилось, что он находится в Эстонии незаконно. Также неоднократно поступали вызовы в полицию из-за того, что он, будучи пьяным, беспокоил пассажиров автобуса, соседей по месту жительства и находился в общественных местах в состоянии опьянения.