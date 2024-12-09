Молодежь требует переименовать известную тартускую школу в честь Юрия Лотмана

Инициаторы петиции считают, что известная русскоязычная школа, которую недавно переименовали в Тартускую школу Йогентага (Jogentaga), должна носить имя семиотика Юрия Лотмана.

Однако против этой инициативы выступили и директор школы, и сын Юрия Лотмана.

По словам одного из инициаторов петиции, студента Болонского университета Ивана Клещина, название Jogentaga чуждо всем жителям города, не только русскоязычным.

Ему непонятно, почему школе присвоено древнее название уезда XIII века, тогда как история школы начинается с 1899 года.

Как отмечает активист, имя ученого Юрия Лотмана, исследователя произведений Пушкина, подходит школе гораздо больше.

Кроме того, Лотман был связан с Тартуским университетом, а университет является одним из важнейших символов Тарту, рассуждает Клещин.

По словам вице-мэра Тарту Леммита Каплински, имя Юрия Лотмана рассматривалось на конкурсе, завершившемся 31 октября, однако жюри сделало выбор в пользу варианта «Йогентага».

Для того чтобы петицию официально рассмотрела горуправа Тарту, она должна собрать по меньшей мере 752 легитимных подписей.

К трем часам дня понедельника петицию подписали уже 163 человека.

«Мне не нравится эта идея», - заявил по этому поводу сын Юрия Лотмана, литературовед, семиотик и политик Михаил Лотман.

По его словам, Юрию Лотману подобные вещи, вероятно, вряд ли бы понравились.

Алина Бразюлене, директор школы, до сих пор носящей имя Пушкина, рассказала, что школу хотели назвать именем Юрия Лотмана десять лет назад.

Однако тогда этот план не реализовался из-за противодействия родственников Юрия Лотмана, напоминает Бразюлене.

«Люди, которые приходят с подобной инициативой, могли связаться с нами раньше и спросить, почему было принято такое решение. Мы не будем менять имя Пушкина на имя другого человека», - прокомментировала петицию директор.

Подробней об этом читайте на страницах Tartu Postimees.