Насущный вопрос: когда и куда переедет Таллиннский автовокзал?

С точки зрения обычного пассажира, Таллиннскому автовокзалу давно тесно на месте, которое он занимает с 1959 года. Прибытие, отправление и стоянка автобусов на такой небольшой площади как-то не по-европейски выглядят. Для очистки совести надо сказать, что автобусные вокзалы в Риге и Вильнюсе выглядят не лучше. Останется ли автовокзал на прежнем месте или на его счет имеются какие-то планы?