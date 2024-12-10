Российский триколор у Бронзового солдата: к чему приведет полицейское расследование?

В понедельник у Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне появился букет, украшенный лентой в цветах российского триколора - его доставило туда посольство Российской Федерации. Полиция начала производство о проступке, однако привлечь дипломатов к ответственности вряд ли удастся.