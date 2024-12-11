Человек, найденный в контейнере для бумаги, погиб из-за запущенного пресса

Как сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс, собранные на данный момент доказательства указывают на то, что во время нахождения мужчины в контейнере кто-то мог случайно включить пресс. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет Эстонский институт судебной экспертизы. По словам Сакс, погибший не имел постоянного места жительства в Тарту.

Было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся причинения смерти другому человеку по неосторожности. «Расследование находится на начальной стадии, поэтому пока нельзя делать окончательных выводов. После сбора всех доказательств можно будет оценить, есть ли основания для обвинения кого-либо в совершении преступления или нет», - добавила прокурор.