27 ноября в Тарту в контейнере для картона и бумаги у торгового центра Eeden было найдено тело 29-летнего мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила не в результате преднамеренных действий кого-либо.
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Человек, найденный в контейнере для бумаги, погиб из-за запущенного пресса
Как сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс, собранные на данный момент доказательства указывают на то, что во время нахождения мужчины в контейнере кто-то мог случайно включить пресс. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет Эстонский институт судебной экспертизы. По словам Сакс, погибший не имел постоянного места жительства в Тарту.