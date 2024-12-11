Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Человек, найденный в контейнере для бумаги, погиб из-за запущенного пресса

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Мусорный контейнер у торгового центра в Тарту.
Мусорный контейнер у торгового центра в Тарту. Фото: Margus Ansu

27 ноября в Тарту в контейнере для картона и бумаги у торгового центра Eeden было найдено тело 29-летнего мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила не в результате преднамеренных действий кого-либо.

Как сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс, собранные на данный момент доказательства указывают на то, что во время нахождения мужчины в контейнере кто-то мог случайно включить пресс. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет Эстонский институт судебной экспертизы. По словам Сакс, погибший не имел постоянного места жительства в Тарту.

Было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся причинения смерти другому человеку по неосторожности. «Расследование находится на начальной стадии, поэтому пока нельзя делать окончательных выводов. После сбора всех доказательств можно будет оценить, есть ли основания для обвинения кого-либо в совершении преступления или нет», - добавила прокурор.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх