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Подробности ГРУ посулило местному прокремлевскому активисту и его сообщникам весьма скромную сумму

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Аллан Хантсом в суде.
Аллан Хантсом в суде. Фото: Kaitsepolitseiamet

За нападениями на автомобили министра внутренних дел и близкого человека главного редактора русскоязычного Delfi стоял бывший неонацист, а ныне прокремлевский активист Аллан Хантсом, который вместе с сообщниками действовал по заданию российской разведки. За это ГРУ обещало заплатить им порядка 10 000 евро на всех.

О том, что к нападениям на автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главы русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова были причастны в общей сложности девять человек, стало известно еще весной, однако лишь под конец года появились новые подробности судебного разбирательства.

Семерых из причастных суд признал виновными. Двое находятся на территории Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.

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