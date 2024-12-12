За нападениями на автомобили министра внутренних дел и близкого человека главного редактора русскоязычного Delfi стоял бывший неонацист, а ныне прокремлевский активист Аллан Хантсом, который вместе с сообщниками действовал по заданию российской разведки. За это ГРУ обещало заплатить им порядка 10 000 евро на всех.
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Подробности ⟩ ГРУ посулило местному прокремлевскому активисту и его сообщникам весьма скромную сумму
О том, что к нападениям на автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главы русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова были причастны в общей сложности девять человек, стало известно еще весной, однако лишь под конец года появились новые подробности судебного разбирательства.
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