Подробности ГРУ посулило местному прокремлевскому активисту и его сообщникам весьма скромную сумму

О том, что к нападениям на автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главы русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова были причастны в общей сложности девять человек, стало известно еще весной, однако лишь под конец года появились новые подробности судебного разбирательства.