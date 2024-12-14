В аварии, произошедшей на шоссе Таллинн-Нарва, пострадали три человека

Вырк отметила, что в последние дни дорожные условия значительно ухудшились, из-за чего количество аварий увеличилось. По ее словам, водители не приспосабливают свой стиль вождения к зимним условиям. Она также подчеркнула: «Даже если на автомобиле установлены качественные зимние шины, важно не торопиться и соблюдать такую скорость, при которой машина остается устойчивой на дороге, даже если это ниже разрешенного лимита».