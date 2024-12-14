Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
В аварии, произошедшей на шоссе Таллинн-Нарва, пострадали три человека
Сегодня в 15:23 на 190-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Перьятси (Ида-Вирумаа), произошла авария.
Легковой автомобиль из-за скользкой дороги вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадали все трое находившихся в машине.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керли Вырк сообщила, что пострадавшим оказывается помощь на месте происшествия.
Точные обстоятельства аварии выясняются. Движение на участке затруднено.
Вырк отметила, что в последние дни дорожные условия значительно ухудшились, из-за чего количество аварий увеличилось. По ее словам, водители не приспосабливают свой стиль вождения к зимним условиям. Она также подчеркнула: «Даже если на автомобиле установлены качественные зимние шины, важно не торопиться и соблюдать такую скорость, при которой машина остается устойчивой на дороге, даже если это ниже разрешенного лимита».
Сегодня утром тяжелое ДТП в Кохтла-Ярве привело к гибели человека.
Синоптики предупреждают, что вечером и ночью дорожные условия значительно ухудшатся.