Оппозиция Грузии обратилась к Кае Каллас и призвала ЕС признать режим нелегитимным

Саломе Зурабишвили не признала назначение Кавелашвили президентом

Занимающая пост президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне назначения Кавелашвили главой государства заявила, что не намерена покидать свою должность, так как не считает легитимными прошедшие в октябре парламентские выборы в стране.

Зурабишвили требует проведения новых выборов в Грузии вместо организованной ранее «пародии» на них. По словам политика, только она обладает легитимной властью в стране. «Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом», - написала 13 декабря Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.

Кавелашвили стал новым президентом в ходе впервые организованного в стране непрямого избрания главы государства - вместо традиционного голосования его избирала коллегия выборщиков. В нее вошли 300 парламентариев, 211 из них - из правящей партии «Грузинская мечта». СМИ считают, что ее негласный лидер - олигарх Бидзина Иванишвили, предположительно, связанный с Кремлем. Ранее он занимал пост председателя партии, но после ряда маневров остался в ее руководстве в должности «почетного председателя».

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Кавелашвили при этом был единственным кандидатом на должность президента. Его инаугурация должна состояться 29 декабря.

Страны ЕС начали вводить визовые ограничения для грузинских политиков

В начале декабря Эстония, Латвия и Литва заявили, что введут индивидуальный запрет на поездки в отношении представителей партии «Грузинская мечта» и санкции в отношении «тех, кто подавлял демонстрантов» на продолжающихся массовых протестах в Тбилиси после выборов в парламент Грузии. «Противники демократии не приветствуются в наших странах», - пояснил это решение глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Вслед за этим глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что страна призовет ЕС приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией. Этот вопрос в связи с «белорусификацией» Грузии поднимался в Евросоюзе и ранее.

Глава евродипломатии Кая Каллас в начале декабря допустила введение санкций ЕС в отношении правящего режима в Грузии, равно как и «ограничения на выдачу виз». Однако такие санкции могут быть введены только при согласии всех государств сообщества - на пути ЕС в этом вопросе может встать Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан открыто выражает поддержку пророссийским грузинским властям, отмечает агентство dpa.