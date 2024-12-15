Суббота на дорогах Эстонии: один человек погиб и пятеро попали в больницы

Вчера, 14 декабря, в 00.39 в Харьюмаа в волости Харку в поселке Харку у дома на переулке Айа,2 произошло ДТП: 39-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Sharan вылетел с дороги. 92-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

В 07.56 в Ида-Вирумаа в волости Тойла в деревне Каазикайа на 155-м километре шоссе Таллинн-Нарва 66-летний водитель потерял управление над Audi 80 и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Водитель Audi от полученных травм скончался на месте. Водитель Toyota был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Шины Audi не соответствовали требования и погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В 12.45 в Ляэне-Вирумаа в городе Кунда на Садама-теэ 42-летний водитель BMW X5 на крутом повороте потерял управление и вылетел в кювет. 39-летняя пассажирка была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.

В 13.22 в Таллинне у дома на улице Паэкааре, 50 автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившийся перед светофором на регулируемом перекрестке Audi A6 Avant, за рулем которого был 28-летний мужчина. Водитель Toyota был доставлен в больницу.

В 14.58 в Таллинне у дома на Раннамыйза-теэ, 4 BMW X6, за рулем которого был 50-летний мужчина, врезался сзади в Honda Civic, которым управлял 38-летний мужчина. В результате столкновения Honda в свою очередь врезалась в двигавшийся в соседнем ряду Porsche Panamera, за рулем которого был 47-летний мужчина. 43-летняя пассажирка Honda была доставлена в больницу.

Также за сутки полиция поймала на дорогах страны 12 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.