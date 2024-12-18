Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Интервью Россия может использовать новых беженцев Сирии для гибридных атак на Эстонию?

Copy
Финский пограничник разговаривает с группой мигрантов, которые пришли из России. Пограничный переход в Салле, Северная Финляндия, 23 ноября 2023 года. Через два дня Финляндия полностью закрыла восточную границу. В настоящее время Финляндия не видит оснований для снятия запрета на работу КПП на границе с РФ.
Финский пограничник разговаривает с группой мигрантов, которые пришли из России. Пограничный переход в Салле, Северная Финляндия, 23 ноября 2023 года. Через два дня Финляндия полностью закрыла восточную границу. В настоящее время Финляндия не видит оснований для снятия запрета на работу КПП на границе с РФ. Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP

После падения режима Асада в Сирии ряд экспертов предположил скорый вывод российских войск и их возможную переброску в Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости вывода российских войск из страны. Rus.Postimees спросил у востоковеда, арабиста, ведущей израильского «Первого радио» и автора Telegram-канала «Фалафельная» Марианны Беленькой о том, как война в Сирии будет дальше влиять на Россию, Украину и ЕС.

С момента падения режима Башара Асада прошло уже больше недели, но контуры будущего Сирии, ее гражданской войны, участия разных стран в операциях на ее территории остаются туманными. Rus.Postimees задал эксперту очевидные вопросы.

Востоковед, арабист Марианна Беленькая дала Rus.Postimees свою оценку ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада и возможного дальнейшего развития событий, декабрь 2024 года.
Востоковед, арабист Марианна Беленькая дала Rus.Postimees свою оценку ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада и возможного дальнейшего развития событий, декабрь 2024 года. Фото: из личного архива Марианны Беленькой
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх