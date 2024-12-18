Интервью Россия может использовать новых беженцев Сирии для гибридных атак на Эстонию?

После падения режима Асада в Сирии ряд экспертов предположил скорый вывод российских войск и их возможную переброску в Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости вывода российских войск из страны. Rus.Postimees спросил у востоковеда, арабиста, ведущей израильского «Первого радио» и автора Telegram-канала «Фалафельная» Марианны Беленькой о том, как война в Сирии будет дальше влиять на Россию, Украину и ЕС.
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С момента падения режима Башара Асада прошло уже больше недели, но контуры будущего Сирии, ее гражданской войны, участия разных стран в операциях на ее территории остаются туманными. Rus.Postimees задал эксперту очевидные вопросы.