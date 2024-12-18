Интервью Россия может использовать новых беженцев Сирии для гибридных атак на Эстонию?

Финский пограничник разговаривает с группой мигрантов, которые пришли из России. Пограничный переход в Салле, Северная Финляндия, 23 ноября 2023 года. Через два дня Финляндия полностью закрыла восточную границу. В настоящее время Финляндия не видит оснований для снятия запрета на работу КПП на границе с РФ.

После падения режима Асада в Сирии ряд экспертов предположил скорый вывод российских войск и их возможную переброску в Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости вывода российских войск из страны. Rus.Postimees спросил у востоковеда, арабиста, ведущей израильского «Первого радио» и автора Telegram-канала «Фалафельная» Марианны Беленькой о том, как война в Сирии будет дальше влиять на Россию, Украину и ЕС.