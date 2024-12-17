Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично ответил министру иностранных дел Маргусу Цахкна на обвинение в том, что власти Венгрии «играют не в нашей команде», игроки которой «поддерживают кремлевские нарративы».
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Перепалка глав МИД Эстонии и Венгрии из-за России: Цахкна прав
16 декабря Европейскому союзу не удалось достичь необходимого единогласия для введения санкций против грузинских чиновников и лиц, связанных с правящей пророссийской партией «Грузинская мечта». Против этих санкций проголосовала Венгрия, которую поддержала Словакия.