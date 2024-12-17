Перепалка глав МИД Эстонии и Венгрии из-за России: Цахкна прав

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна упрекнул коллегу из Венгрии, что он «играет не в нашей команде». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился, упрекнув Цахкна. Декабрь 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично ответил министру иностранных дел Маргусу Цахкна на обвинение в том, что власти Венгрии «играют не в нашей команде», игроки которой «поддерживают кремлевские нарративы».