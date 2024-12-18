Узнайте, кто больше ходит - эстонцы или испанцы, а кто дольше спит?

В этом году жители Эстонии уступили по числу шагов латышам и литовцам. В 2024 году жители Эстонии проделывали в среднем по 8487 шагов в день, что немного меньше показателей Латвии (8674) и Литвы (8464), однако значительно больше, чем у финнов (7650).

Самыми активными по числу шагов оказались жители Гонконга, которые в среднем делали по 10 340 шагов в день. Второе и третье места заняли Испания и Ирландия. Самый низкий показатель оказался в Индонезии – в среднем всего 5375 шагов в день.

После бега (рост на 65% по сравнению с прошлым годом) и HIIT-тренировок (рост на 56%) по популярности следуют пилатес (рост на 42%), езда на электровелосипеде (рост на 38%) и скалолазание в помещении (рост на 31%).

Помимо сведений об изменениях в привычках в отношении физических упражнений, Garmin Connect также собирал по всему миру важные данные о сне, готовности к тренировкам и уровне стресса.

Средний уровень Body Battery™: 71. Больше всего энергии у пользователей Garmin по вторникам, меньше всего – по субботам. Наиболее высокий средний показатель Body Battery у жителей Нидерландов, а самый низкий – в Японии. В Эстонии этот показатель соответствует среднемировому значению – 71.

Средний показатель качества сна: 71. Наиболее качественным сном наслаждаются жители Нидерландов, а самый низкий показатель качества сна зарегистрирован у пользователей из Индонезии.

Средний показатель стресса: 30. Самыми спокойными днями недели являются понедельники, а самые высокие уровни стресса фиксируются по субботам. В этом году наиболее высокий уровень стресса зафиксирован у жителей Малайзии, а самый низкий – у пользователей из Южной Кореи. У жителей Эстонии уровень стресса находится на среднемировом уровне.

В среднем пользователи Garmin оказываются на 2,48 года моложе своего фактического возраста.