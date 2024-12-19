Отказ Таллинна от традиционного новогоднего фейерверка в очередной раз вызвал бурные споры среди горожан. Пока одни радуются, что громкие салюты не потревожат ни их, ни животных, другие выражают разочарование, ведь лазерное шоу - это не совсем то. Возникает вопрос: другие города последуют примеру столицы, или где-то все же можно будет посмотреть большой праздничный фейерверк?
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Почти все города Эстонии отказались от новогодних салютов, но есть неожиданные исключения
Встреча Нового года в Таллинне в этом году пройдет без фейерверка. Городская администрация отказалась от салюта в пользу светового шоу, которое состоится на площади Вабадузе. Такое решение принято исходя из заботы об экологии, животных и безопасности жителей.