Женщина в публичном месте смотрит телевизионное обращение президента РФ Путина, который признал удар баллистической ракетой по Украине, 21 ноября 2024 года, Москва, Россия.
Женщина в публичном месте смотрит телевизионное обращение президента РФ Путина, который признал удар баллистической ракетой по Украине, 21 ноября 2024 года, Москва, Россия. Фото: EPA / Scanpix

​Полиция безопасности не подтверждает, но и не опровергает информацию о начале уголовного преследования в Эстонии конкретных лиц за настройку доступа к российским телеканалам. Ранее об этом заявили в России. Параллельно с этим профильные чиновники не могут сказать, когда в Эстонии будет ограничен доступ к соцсетям РФ, где есть весь ранее заблокированный ТВ-контент.

Губернатор соседнего с Эстонией российского региона, Псковской области, Михаил Ведерников ранее заявлял, что в Эстонии якобы штрафуют за просмотр подсанкционных российских телеканалов. Это оказалось неправдой.

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