Полиция безопасности не подтверждает, но и не опровергает информацию о начале уголовного преследования в Эстонии конкретных лиц за настройку доступа к российским телеканалам. Ранее об этом заявили в России. Параллельно с этим профильные чиновники не могут сказать, когда в Эстонии будет ограничен доступ к соцсетям РФ, где есть весь ранее заблокированный ТВ-контент.
Губернатор соседнего с Эстонией российского региона, Псковской области, Михаил Ведерников ранее заявлял, что в Эстонии якобы штрафуют за просмотр подсанкционных российских телеканалов. Это оказалось неправдой.