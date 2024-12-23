Что принес Эстонии 2024-й год? Чему научил? Что можно назвать главным успехом и провалом уходящего года?
ИТОГИ ГОДА ⟩ Ильмар Рааг: назрели кардинальные реформы, концепция Эстонского государства претерпит изменения
Итоги года подвел в студии эстонский кинорежиссер, эксперт по безопасности, член совета Партии правых Ильмар Рааг.
По его оценке, минувший год ничего хорошего не принес. Можно порадоваться лишь тому, что самого страшного не случилось. Рааг считает, что Эстонии пора признать очевидное: экономика на дне, сытая жизнь позади, а впереди – кардиальные реформы. Эксперт убежден, что под влиянием невидимой руки экономики концепция Эстонского государства рано или поздно претерпит изменения.
Выдержки из беседы:
– Что вы считаете успехом и провалом года в Эстонии?
– Что касается успехов, то здесь трудно отметить что-либо. Ничего радостного не было в уходящем году. Хорошо уже то, что не случилось самого плохого.
К сожалению, приходится говорить лишь о том, что не сделано и вышло плохо. В первую очередь имею в виду нежелание Эстонии признавать, что мы в глубоком кризисе. Наряду с другими западноевропейскими странами мы делаем вид, что пандемия прошла, война – где-то там в Украине, а нам нужно жить дальше. Но при этом мы по-прежнему не признаем, что у нас есть структурные проблемы в экономике.
Фактом остается то, что экономика Эстонии в минусе уже 13-й квартал подряд. Защитники нынешней политики правительства постоянно повторяют, что основная часть экономики зависит от здоровья экономик тех стран, которые являются главными партнерами Эстонии. Имеются в виду страны Скандинавии и Германия. И раз уж там дела в экономике идут нехорошо, то и у нас не может быть лучше.
Эстония, как и Германия, не хочет признавать того, что хорошая жизнь, которой мы наслаждались последние 20–30 лет, уже позади. Основные условия для развития экономики изменились. Население Эстонии стареет, с каждым годом сокращается количество работающих людей и растет число получателей пенсий и соцпособий.
Эстония, как и ряд других стран, пошла по пути повышения налогов. Предполагается, что это позволит нам выжить в следующий год, а если еще и экономика Германии начнет развиваться, то у нас станет лучше. Это означает, что наша ключевая проблема напомнит о себе и через год, и через два, и мы повторим те же самые ошибки.
Пора признать, что мы стоим перед дилеммой. Нельзя бесконечно повышать налоги, в какой-то момент Эстония больше не сможет платить пенсии и помогать бедным. С другой стороны, повышая налоги, мы разгоняем инфляцию, которая обусловит стагнацию экономики. Таким образом, необходимы ключевые изменения в экономике. И хороших решений здесь нет.
– Что же дальше? Можно ли наполнить бюджет, не повышая налогов?
– В этом году уже предприняли попытку урезать расходы бюджета. Правда, успехи в этом были очень скромны. Прочему-то частный сектор при необходимости может сократить расходы на 10–20%, а у государства никак не получается. Госрасходы нужно резко уменьшать!
– Экономика Эстонии падает 13-й квартал подряд. Нужно ли с этим что-то делать? Или совет заключается только в том, чтобы дальше затягивать пояса и приучаться жить скромно?
– У нас есть три варианта. Первый вариант предлагается нашим правительством: подождать, пока наладятся дела в Германии. Улучшение точно когда-нибудь произойдет, поскольку сейчас мы находимся на дне одного из экономических циклов.
Второй вариант базируется на логике социал-демократов. Если мы хотим жить так же хорошо, как раньше, платить пенсии и пособия нуждающимся, то надо дальше повышать налоги – до уровня стран Скандинавии. Считаю данный путь тупиковым. В Скандинавии уже тоже начался кризис данной системы.
Третий сценарий – почти невозможный. Заключается он в том, чтобы начинать существенные реформы. Какие реформы – открытый вопрос. Реформы необходимо выстраивать на некой базе. Например, в России – это природные ресурсы: нефть и газ. Но даже там остро стоит вопрос дефицита рабочей силы, который они восполняют за счет работников из Средней Азии.
Перед Эстонией тоже стоит вопрос, чем компенсировать нехватку рабочих рук. Думаю, что со временем концепция Эстонского государства неизбежно претерпит изменения. Если сейчас всё основано на одной нации – это мононациональное государство, то в будущем концепция немного поменяется. Вопрос сохранения эстонской нации будет стоять по-другому – примерно, как в США. Сейчас там есть местная идентичность левого и западного берегов, житель Нью-Йорка всегда подчеркнет, что он не из Лос-Анжелеса, хотя все они американцы. В Европе – то же самое. В Берлине и Париже живут люди самого разного происхождения, но все они берлинцы и парижане.
Думаю, что примерно то же самое ждет и Эстонию. Есть вероятность, что невидимая рука экономики обеспечит тот же самый эффект и в Эстонии.
– Предприниматель Урмас Сыырумаа предложил потребовать от ЕС и НАТО покрывать две трети наших расходов на защиту границы. Реально ли это?
– Попробовать, конечно, можно. При этом не стоит забывать, что Великобритания и Франция платят уже сейчас немало за отправку в Эстонию своих батальонов. Мы даже точно не знаем, сколько средств они вкладывают в нашу безопасность. В целом, Евросоюз движется к понимаю того, что защита внешних границ ЕС требует еще больших усилий.
– Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии, а именно – портфели по внешней политике, экономике и обороне. Как это повлияет на общий европейский курс?
– Не думаю, что здесь будет какое-то особое влияние. В Евросоюзе все центры силы очень сбалансированы. Даже должность Каи Каллас, министра иностранных дел ЕС, носит символичный характер. Все основные решения принимаются странами-членами ЕС. Министры иностранных дел Франции или Германии имеют большее влияние, чем Кая Каллас. Однако, наверняка, благодаря Каллас в ближайшие годы на уровне ЕС прозвучит больше точек зрения, понятных Эстонии.
– Насколько отразится на Эстонии и Европе в целом приход к власти в США Дональда Трампа?
– Это очень трудный вопрос. Никто точно не понимает, что он предпримет. Трамп – непредсказуемый. Точно известно, что он изоляционист. Он уже объявил о намерении ввести пошлины на торговлю с Канадой и Мексикой. Полагаю, что маленькая экономическая война между США и Европой тоже будет, а именно – на уровне тарифов. Трамп – американоцентричный президент.
– Что может измениться при Трампе в политическом плане?
– Западная цивилизация продолжит двигаться в сторону более продвинутого консерватизма и более правой политики. Отношение к мигрантам станет основным направлением в политике Трампа. В свою очередь это воодушевит правых в Европе, которые настаивают на изменениях в миграционной системе ЕС. В сфере обороны, как следствие влияния выборов в Америке и войны в Украине, мы увидим увеличение расходов.
Думаю, что Трамп не положит конец множеству кризисов, в которых мы оказались. Это точно сразу не произойдет.
Подробнее в повторе!
- Какие успехи были у Эстонии в политике и экономике?
- Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?
- Реально ли поднять вопрос о покрытии двух третей наших расходов на охрану внешней границы из бюджета ЕС?
- Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: портфели по внешней политике, экономике и обороне. Какое влияние это окажет на общий европейский курс?
- Насколько отразится на Эстонии приход к власти в США Дональда Трампа?
- Что принесет смена власти в Америке экономике Европы?
- Эстонская экономика падает 13-й квартал подряд. Нужно ли с этим что-то делать?
- Что можно пожелать телезрителям к праздникам?