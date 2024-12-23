ИТОГИ ГОДА Ильмар Рааг: назрели кардинальные реформы, концепция Эстонского государства претерпит изменения

Итоги года подвел в студии эстонский кинорежиссер, эксперт по безопасности, член совета Партии правых Ильмар Рааг.

По его оценке, минувший год ничего хорошего не принес. Можно порадоваться лишь тому, что самого страшного не случилось. Рааг считает, что Эстонии пора признать очевидное: экономика на дне, сытая жизнь позади, а впереди – кардиальные реформы. Эксперт убежден, что под влиянием невидимой руки экономики концепция Эстонского государства рано или поздно претерпит изменения.

Выдержки из беседы:

– Что вы считаете успехом и провалом года в Эстонии?

– Что касается успехов, то здесь трудно отметить что-либо. Ничего радостного не было в уходящем году. Хорошо уже то, что не случилось самого плохого.

К сожалению, приходится говорить лишь о том, что не сделано и вышло плохо. В первую очередь имею в виду нежелание Эстонии признавать, что мы в глубоком кризисе. Наряду с другими западноевропейскими странами мы делаем вид, что пандемия прошла, война – где-то там в Украине, а нам нужно жить дальше. Но при этом мы по-прежнему не признаем, что у нас есть структурные проблемы в экономике.